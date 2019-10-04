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      Не бросайте нас, мы любим Украину и не хотим "русского мира", – воспоминания об осени 2014-го

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      "Русский мир" влечет за собой лишь разруху и бедность
      "Русский мир" влечет за собой лишь разруху и бедность / Українська правда

      Месяц постоянных попыток вернуться домой. Так осень 2014 года вспоминает волонтер из Мариуполя Лилия Украинская.

      Я хорошо запомнила 25 августа 2014 года. Это мой День рождения, и я почему-то думала, что в 7 утра мне кто-то звонит, чтобы поздравить. Но первое, что услышала: "Собирай вещи и уезжай на другую сторону города, потому что если танки зайдут на левый берег, то мы будем подрывать мосты".

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      Оказалось, что террористы захватили Новоазовск и выдвинулись на Мариуполь. К счастью, атаки на город отбили. Но я хорошо запомнила тот сентябрь. Он был жуткий: начались обстрелы, работала артиллерия, долетало до блокпоста, который был недалеко от нашего дома в микрорайоне Восточный. Начинается обстрел, ты собираешь сумки, уезжаешь, снимаешь какое-то жилье в центре города. Как только все утихает – снова возвращаешься. Тот сентябрь 2014-го был такой: помощь военным и постоянные попытки вернуться домой.

      Когда обстреливали Сартану, то долетало и до Восточного. Было очень громко. Во время обстрелов мы с детьми бежали в коридор. Это место нам казалось наиболее безопасным.

      Украинским военным я начала помогать еще, когда мы жили в оккупации. Моя волонтерская деятельность началась с блокпоста на трассе Мариуполь Новоазовск примерно в километре от нашего дома. То есть мне было близко до передовой. Военные сначала относились к местным настороженно. Но мы ездили ко всем, помогали, старались убедить, что тут тоже нормальные люди. "Да, мы разговариваем на русском, но, пожалуйста, не бросайте нас, мы любим Украину и не хотим никакого "русского мира". Это была первая задача, а вторая – показать всей Украине, что здесь есть патриоты, чтобы от нас не отказывались. Помню, как Львов первый заявил, что Мариуполь – это его город-побратим, что "мы вас не бросим". Нам передали флаг, и это было настолько трогательно, что и сейчас мурашки по коже. Для нас это было важно: чувствовать, что мы – один народ, и сейчас вместе встанем против оккупанта, победим.

      Хорошо помню 14-й блокпост, который обстреляли, – там стояли сгоревшие машины и техника. Не знаю почему, но мне тогда было не страшно туда ехать. Бывало такое, что военные нам звонили и говорили, что у них закончились батарейки для тепловизоров и еда. Тогда мы все покупали, делали какие-то бутерброды, приезжали на блокпост, буквально выбрасывали сумки и быстро уезжали, чтобы не попасть под обстрел. А они, когда могли, выбегали из блиндажей, чтобы забрать все.

      Мы тогда общались в закрытых группах и только с единомышленниками. Я поменяла фамилию на Facebook, даже фотографию свою удалила. Мы вели закрытую деятельность. Когда еще в оккупации начали помогать нашим военным, то за нами следили "днровцы", снимали на камеру, таксисты на блокпостах отслеживали, какие машины туда приезжают. Вот тот момент был действительно страшный. Вначале волонтеров, которые начали заявлять о своей позиции, были единицы. Возможно, своим примером мы показали людям, что не нужно бояться, что наша сила – в единстве. В 2014 году помню, работает артиллерия, а в центре Мариуполя собираются огромные митинги, люди с украинскими флагами, плакатами. Так мы дали понять оккупантам, что мы тут не ждем "русского мира".

      Сейчас, когда я оцениваю, вспоминаю, что мы делали, куда ездили, становится страшно: если бы мы попались, то никто бы нас живыми уже не увидел.

      Сил прибавились, когда город освободили. В какой-то момент я поняла, что собственные деньги, которые мы тратили на армию, начали заканчиваться. Мы же в первое время нанимали технику, чтобы рыть окопы, за свои деньги покупали песок. И уже тогда я открыла свою страницу, написала, что мы помогаем армии.

      За эти годы Мариуполь сильно изменился. Я очень горжусь, когда на день города все идут в вышиванках, с украинскими флагами. Процентов 80 местных жителей со временем стали понимать, что такое "русский мир", что он несет только смерть.

      У меня столько болезненных воспоминаний о том времени… Когда мы выехали из города (все, что мы там пережили, сказалось на здоровье моем и моих дочерей), дети запретили забирать из квартиры даже их любимые игрушки, не хотели, чтобы им что-то напоминало о войне. В Мариуполе и сейчас слышны звуки работы артиллерии, минометов. Жить там – это постоянно слышать войну.

      Автор: Юлия Ворона

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      Автор: Повернись живим
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Война на Донбассе Российская пропаганда Новости Мариуполя Обстрел Мариуполя
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