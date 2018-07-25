Не для "простых смертных": Panasonic готовит смартфон почти за 2 тысячи долларов

Компания Panasonic готовит новый смартфон Panasonic Toughbook FZ-N1. Устройство имеет очень прочный корпус и довольно высокий прайс – почти 2 тысячи долларов.

Об этом сообщает liliputing.

Как объяснили в компании, смартфон Panasonic FZ-N1 не рассчитан на обычных пользователей. Эта модель – профессиональное устройство, ориентированное на бизнес.

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Устройство получило 4,7-дюймовый дисплей и процессор Qualcomm Snapdragon 660. Он имеет 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти. При этом смартфон имеет слот для карт microSD, поэтому встроенную память можно расширить до 64 ГБ.

Panasonic Toughbook FZ-N1 ориентирован на бизнес

Устройство имеет встроенный сканер штрих-кодов, также им удобно пользоваться мокрыми руками или в перчатках. Кроме того, Panasonic FZ-N1 имеет 5 кнопок.

Также он оснащен тремя встроенными микрофонами, стереодинамиками и датчиком внешней освещенности.

Panasonic FZ-N1 работает под управлением операционной системой Android 8.1. Он получил основную камеру с разрешением на 8 Мп и фронтальную на 5 Мп. Аккумулятор имеет емкость 3200 мАч.

Стоимость Panasonic FZ-N1 составляет около 1899 долларов (почти 50 тысяч гривен).

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