Не для "простых смертных": Panasonic готовит смартфон почти за 2 тысячи долларов
Компания Panasonic готовит новый смартфон Panasonic Toughbook FZ-N1. Устройство имеет очень прочный корпус и довольно высокий прайс – почти 2 тысячи долларов.
Об этом сообщает liliputing.
Как объяснили в компании, смартфон Panasonic FZ-N1 не рассчитан на обычных пользователей. Эта модель – профессиональное устройство, ориентированное на бизнес.
Читайте также: Переплюнул iPhone X: появилась стоимость смартфона Samsung Galaxy Note 9
Устройство получило 4,7-дюймовый дисплей и процессор Qualcomm Snapdragon 660. Он имеет 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти. При этом смартфон имеет слот для карт microSD, поэтому встроенную память можно расширить до 64 ГБ.
Panasonic Toughbook FZ-N1 ориентирован на бизнес
Устройство имеет встроенный сканер штрих-кодов, также им удобно пользоваться мокрыми руками или в перчатках. Кроме того, Panasonic FZ-N1 имеет 5 кнопок.
Также он оснащен тремя встроенными микрофонами, стереодинамиками и датчиком внешней освещенности.
Panasonic FZ-N1 работает под управлением операционной системой Android 8.1. Он получил основную камеру с разрешением на 8 Мп и фронтальную на 5 Мп. Аккумулятор имеет емкость 3200 мАч.
Стоимость Panasonic FZ-N1 составляет около 1899 долларов (почти 50 тысяч гривен).
Другие новости, касающиеся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно