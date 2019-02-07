"Не хочу, щоб мою кров показували в новинах, як калюжу на асфальті"

Сьогодні у мене річниця. 365 днів минуло із дня, як на мене вперше напали біля будинку на чиєсь замовлення. За цей рік нікого так і не затримали.

Ані виконавців, ані організаторів чи посередників. Ані, тим більше, замовника. Одеські мусора навіть не намагались робити вигляд що когось шукають. Один раз формально мене допитали і все. А начальник Шевченківського ВП взагалі сказав що нібито то я сам все інсценував.

Той перший напад і відсутність його розслідування призвели до другого та третього. А безкарність цих випадків дала впевненість зловмисникам для нападів і на Віталій Устименко, Михайло Кузаконь, Григорий Козьма та Олег Михайлик.

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Сама Катерина Гандзюк за декілька днів до нападу на неї казала що нападатимуть і далі на активістів саме через цю тотальну безкарність. На жаль, вона була права. Тепер ми ходимо на акції Хто замовив Катю Гандзюк? і згадуємо Катерину в минулому часі.

І я не хочу повторити її долю. Не хочу, щоб ви згадували мене в минулому часі. Не хочу, щоб мою кров показували в новинах у вигляді калюж на асфальті. Не бажаю, щоб до списку загиблих було долучено і моє ім'я.

Але треба бути реалістом та казати правду, якою вона б не була. Замовника досі не покарано. За жоден напад на будь-кого з активістів.

Що або хто може завадити вбити когось з нас? Питання риторичне.

Тому дуже важливо дотискати справу Гандзюк до покарання замовників. Щоб це стало показовою історією. А після того переходити і до інших кейсів. Щоб кожна тварина, що замислила зло, знала що вона за це заплатить.

І немалу ціну. Бо поки платимо тільки ми. Своєю кров'ю та своїми життями.





Автор: Сергій Стерненко, громадський активіст

Джерело: Facebook