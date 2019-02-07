18:16
7 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВИКТОР ЯНУКОВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россия начинает оккупацию Луны. Парад сирийской техники
      Вєсті Кремля
      21:18, 6 февраля
      Вести.UA: Как радикалы победили здравый смысл. Кто из украинцев забрасывал удочку Рыбке
      Вєсті.UA
      19:13, 6 февраля
      Скандал в Донецком медуниверситете: кто обманывал студентов на миллионы долларов
      ЦРУ
      09:00, 6 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы
      Згадати все
      21:40, 6 февраля
      Телеканал новостей 24 Блоги Блог Соцсети
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВИКТОР ЯНУКОВИЧ
      Блог Соцсети

      "Не хочу, щоб мою кров показували в новинах, як калюжу на асфальті"

      517
      Сергій Стерненко
      Сергій Стерненко / 112 Украина

      Сьогодні у мене річниця. 365 днів минуло із дня, як на мене вперше напали біля будинку на чиєсь замовлення. За цей рік нікого так і не затримали.

      Ані виконавців, ані організаторів чи посередників. Ані, тим більше, замовника. Одеські мусора навіть не намагались робити вигляд що когось шукають. Один раз формально мене допитали і все. А начальник Шевченківського ВП взагалі сказав що нібито то я сам все інсценував.

      Той перший напад і відсутність його розслідування призвели до другого та третього. А безкарність цих випадків дала впевненість зловмисникам для нападів і на Віталій УстименкоМихайло КузаконьГригорий Козьма та Олег Михайлик.

      Читайте також: Одеський активіст знає, хто організував замах на нього, і чому вони не затримані

      Сама Катерина Гандзюк за декілька днів до нападу на неї казала що нападатимуть і далі на активістів саме через цю тотальну безкарність. На жаль, вона була права. Тепер ми ходимо на акції Хто замовив Катю Гандзюк? і згадуємо Катерину в минулому часі.

      І я не хочу повторити її долю. Не хочу, щоб ви згадували мене в минулому часі. Не хочу, щоб мою кров показували в новинах у вигляді калюж на асфальті. Не бажаю, щоб до списку загиблих було долучено і моє ім'я.

      Але треба бути реалістом та казати правду, якою вона б не була. Замовника досі не покарано. За жоден напад на будь-кого з активістів.

      Що або хто може завадити вбити когось з нас? Питання риторичне.

      Тому дуже важливо дотискати справу Гандзюк до покарання замовників. Щоб це стало показовою історією. А після того переходити і до інших кейсів. Щоб кожна тварина, що замислила зло, знала що вона за це заплатить.

      І немалу ціну. Бо поки платимо тільки ми. Своєю кров'ю та своїми життями.

      Одеса напади активісти

      Автор: Сергій Стерненко, громадський активіст
      Джерело: Facebook

      blog_ava
      Кандидаты в президенты Украины-2019: список
      сегодня
      90533
      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Покушение на активиста Михайлика Екатерина Гандзюк Сергей Стерненко
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Переименование областей: кому и как менять документы
      сегодня , 18:01 Переименование областей: кому и как менять документы
      Яніна Ткачук 1778
      "Не хочу, щоб мою кров показували в новинах, як калюжу на асфальті"
      сегодня , 17:35 "Не хочу, щоб мою кров показували в новинах, як калюжу на асфальті"
      Блог Соцмережі 517
      Как правильно арендовать жилье: нюансы и советы
      сегодня , 17:31 Как правильно арендовать жилье: нюансы и советы
      Яніна Ткачук 44
      Комунальний тероризм: "ДНР" тоне у смітті, а для опалення не вистачає... вугілля!
      сегодня , 17:05 Комунальний тероризм: "ДНР" тоне у смітті, а для опалення не вистачає... вугілля!
      Олексій Чибісов 425
      Украинцы разработали уникальное приложение для диагностики рака: в чем его особенность
      сегодня , 16:00 Украинцы разработали уникальное приложение для диагностики рака: в чем его особенность
      Яніна Ткачук 144
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук