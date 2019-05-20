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      РОСПУСК РАДЫ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Не прошло и 45 минут, как Зеленский нарушил Конституцию, – Вятрович о роспуске Рады

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      Вятрович прокомментировал желание Зеленского распустить Раду
      Вятрович прокомментировал желание Зеленского распустить Раду / narodna-pravda.ua

      Президент Владимир Зеленский нарушил Конституцию Украины, объявив во время инаугурации о роспуске Верховной Рады восьмого созыва.

      Об этом сказал председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

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      Не прошло и 45 минут после присяги на Конституции, как президент Зеленский нарушил эту Конституцию, объявив о роспуске парламента,
      – указал Вятрович.

      Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации сказал, что украинцы хотят не слов, а действий. Поэтому, он призвал парламентариев работать и за два последующих месяца набрать "неплохие баллы на досрочные парламентские выборы".

      После этого, действующий президент Зеленский заявил: "Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва".

      Заметим, очередные выборы парламента запланированы на 27 октября 2019 года.


      При каких условиях можно распустить парламент

      Почему Зеленский не может распустить Верховную Раду?
      Украинский президент Владимир Зеленский уже не сможет распустить Верховную Раду. Все – из-за того, что фракция "Народный фронт" 17 мая вышла из парламентской коалиции. Спикер парламента Андрей Парубий подтвердил ее роспуск.

      Поэтому депутаты имеют 30 дней, чтобы создать новую коалицию. В течение этого периода распустить Верховную Раду – невозможно. После этого – уже тоже.

       


      Что надо знать о роспуске Верховной Рады, смотрите инфографику

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      Теги: Владимир Зеленский Верховная Рада Инаугурация Зеленского Новости Украины Новости политики Президент Украины Владимир Вятрович Конституция
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