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"Небюджетный" iPhone 9: эксперты назвали новую цену новинки

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Новая цена iPhone 9
Новая цена iPhone 9 / unsplash

"Доступный" iPhone с LCD-матрицей, который представят 12 сентября, может оказаться значительно дороже, чем предполагалось ранее. По мнению аналитиков Goldman Sachs, Apple не станет позиционировать новый смартфон как "бюджетный", так как эту нишу займут другие продукты.

Об этом сообщает Appleinsider.

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Если верить прогнозам аналитической компании Goldman Sachs, стоимость 6.1-дюймового iPhone с IPS-экраном составит внушительные 849 долларов (около 24 000 гривен). Причем это цена за базовую модель с 64 ГБ "на борту". Стоимость iPhone 9 из более емким накопителем, соответственно, будет еще выше.

Совершенно очевидно, что Apple не пойдет на существенное снижение цен, особенно на фоне высокого спроса на iPhone X, при его стоимости в 999 долларов. Для этого нет никаких объективных причин, – пояснили эксперты.

"В прошлом году вышел iPhone X, и тогда мы считали, что продажи этого устройства не будут успешными, что, в свою очередь, непременно сказалось бы на стоимости ценных бумаг Apple. Что мы видим сейчас? Оба прогноза не оправдали себя", – добавили аналитики Goldman Sachs.

Ймовірний дизайн
Вероятный дизайн "бюджетного" iPhone

Хотя по-прежнему нет никакой достоверной информации о стоимости новинок, большинство аналитиков сходятся в том, что стоимость "бюджетного" iPhone не должна превысить отметку в 699 долларов (около 19760 гривен).

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Теги: Смартфоны Техно Цены iPhone Apple
Источник: 24 Канал
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