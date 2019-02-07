Недетская жестокость: На Львовщине девушки-подростки сильно избили школьницу

В Золочеве Львовской области трое девушек-подростков жестоко избили свою ровесницу. За дракой наблюдали парни, которые не остановили обидчиц и не вступились за школьницу.

14-летняя школьница обратилась в полицию Золочева 6 февраля. Она рассказала, что на городском стадионе ее избили визуально знакомые девушки.

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Они повалили ее на землю и нанесли несколько ударов по лицу, а также тянули за волосы. В это время рядом стояли трое парней, которые наблюдали за ними, но не вмешивались. У школьницы медики диагностировали "сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы",

– рассказали в полиции.

Обидчицами школьницы оказались ее сверстницы – местные девушки в возрасте 14-15 лет, которые учатся в разных Золочева.

Что грозит школьницам? По факту избиения девочки, правоохранители открыли уголовное производство за умышленное легкое телесное повреждение. Сейчас полицейские опрашивают детей в присутствии их родителей и проводят досудебное расследование.

К нападающим могут применить действие закона о буллинге. Буллинг – это агрессивное поведение детей друг к другу, которое имеет целью унизить, запугать и часто сопровождается физическим насилием.

За буллинг наказывают штрафом в размере 850-1700 гривен или общественными работами на 20-40 часов. Такое наказание закон определяет для подростков в возрасте 14-16 лет, однако налагать штраф будут на родителей или опекунов.

Сколько преступлений совершили несовершеннолетние в Украине за 2018 год? Данные полиции свидетельствуют, что дети совершают уголовные правонарушения нередко. Так, за 2018 год несовершеннолетние совершили 6639 таких правонарушений. В 2017 году эта цифра была 6780. И это только зарегистрированные правоохранителями случаи.



При этом в прошлом году полиция обнаружила 4699 детей, совершивших уголовные правонарушения, а в 2017 году – 4717.