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      Недетская жестокость: На Львовщине девушки-подростки сильно избили школьницу

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      В Золочеве школьницы жестоко избили свою ровесницу
      В Золочеве школьницы жестоко избили свою ровесницу / Фото из открытых источников

      В Золочеве Львовской области трое девушек-подростков жестоко избили свою ровесницу. За дракой наблюдали парни, которые не остановили обидчиц и не вступились за школьницу.

      14-летняя школьница обратилась в полицию Золочева 6 февраля. Она рассказала, что на городском стадионе ее избили визуально знакомые девушки.

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      Они повалили ее на землю и нанесли несколько ударов по лицу, а также тянули за волосы. В это время рядом стояли трое парней, которые наблюдали за ними, но не вмешивались. У школьницы медики диагностировали "сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы",
      – рассказали в полиции.

      Обидчицами школьницы оказались ее сверстницы – местные девушки в возрасте 14-15 лет, которые учатся в разных Золочева.

      Что грозит школьницам? По факту избиения девочки, правоохранители открыли уголовное производство за умышленное легкое телесное повреждение. Сейчас полицейские опрашивают детей в присутствии их родителей и проводят досудебное расследование.

      К нападающим могут применить действие закона о буллинге. Буллинг – это агрессивное поведение детей друг к другу, которое имеет целью унизить, запугать и часто сопровождается физическим насилием.

      За буллинг наказывают штрафом в размере 850-1700 гривен или общественными работами на 20-40 часов. Такое наказание закон определяет для подростков в возрасте 14-16 лет, однако налагать штраф будут на родителей или опекунов.

      Сколько преступлений совершили несовершеннолетние в Украине за 2018 год? Данные полиции свидетельствуют, что дети совершают уголовные правонарушения нередко. Так, за 2018 год несовершеннолетние совершили 6639 таких правонарушений. В 2017 году эта цифра была 6780. И это только зарегистрированные правоохранителями случаи.

      При этом в прошлом году полиция обнаружила 4699 детей, совершивших уголовные правонарушения, а в 2017 году – 4717.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Полиция Дети и несовершеннолетние Криминальные новости Новости Львова
      Источник: 24 Канал
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