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      Елена Танасевич возглавила Антикоррупционный суд: что известно о ее недвижимости

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      Елена Танасевич – председатель Высшего антикоррупционного суда
      Елена Танасевич – председатель Высшего антикоррупционного суда / Коллаж 24 канала

      Судья из Харькова Елена Танасевич стала председателем Высшего антикоррупционного суда Украины. Ее выбрали на собрании судей антикоррупционного суда 7 мая.

      Кандидатуру Танасевич поддержали 23 из 38 судей. Выборы проходили путем тайного голосования.

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      Кто такая Елена Танасевич?
      37-летняя судья закончила Харьковскую юридическую академию, присягу судьи сложила в 2012 году. Ранее работала судьей Печенежского районного суда Харьковской области.

      Ее муж Михаил Танасевич занимается бизнесом в Харькове.

      По данным фонда DEJURE, Елена Танасевич не фигурировала в списке нечестных кандидатов в Высший антикоррупционный суд.

      Недвижимость 24 выяснила, что известно о недвижимости семьи новоиспеченного председателя Антикоррупционного суда Украины.

      В электронной декларации за 2018-й год Елена Танасевич указала 2 квартиры и сразу 24 земельных участка.

      Квартира площадью 56,7 квадратных метров в Харькове зарегистрирована на мужа судьи Михаила Танасевича. На момент приобретения в 2007 году ее оценили в 252,5 тысячи гривен.

      Муж председателя Антикоррупционного суда внес в декларацию еще одну квартиру в Харькове, площадью 67,4 квадратных метров, которой он владеет более 20 лет (с 1998 года).

      танасевич суддя квартир земельні ділянки нерухомість
      Семья Танасевич имеет две квартиры в Харькове

      Что известно о десятках земельных участков?

      В селе Солнечном неподалеку от Запорожья семья Танасевич владеет 17 земельными участками площадью по 20 000 квадратных метров (2 га) каждая. Еще один их участок в этом же населенном пункте имеет площадь 4 гектара.

      Также в декларацию внесены данные о 3 земельных участках площадью от 20 000 до 80 000 квадратных метров в населенном пункте Бражковка Изюмского района Харьковской области. Владелицей этих участков указана гражданка Украины Татьяна Грицаченко.

      Еще два участка площадью 1000 и 1200 квадратных метров записаны на мужа судьи Михаила Танасевича. Они были приобретены за 109 300 и 268 700 гривен соответственно.

      Вместе с мужем Елена Танасевич является совладельцем компании "Энергетическая альтернатива". Муж судьи, кроме этого, владеет фирмами "Серафим Солар Украина" и "Евро Энерджи", которые специализируются на солнечной энергетике.

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      Общаясь с журналистами после избрания председателем Антикоррупционного суда Елена Танасевич отказалась называть размер своей зарплаты, место работы мужа и происхождение земельных участков.

      За 2018-й она задекларировала 245 тысяч гривен заработной платы по основному месту работы в Территориальном управлении Государственной судебной администрации Украины в Харьковской области.

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      Теги: Судьи Антикоррупционный суд Новости политики Новости Харькова Елитная недвижемость Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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