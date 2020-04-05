Нефтяная война: Саудовская Аравия и Россия снова не договорились, встречу ОПЕК + перенесли

Встреча альянса крупнейших мировых нефтепроизводителей ОПЕК+ должна была состояться в начале следующей недели. Однако, ее перенесли как минимум до 9 апреля, и причиной этому стал не коронавирус, а амбиции двух государств.

Лише нещодавно, 9 березня, світову економіку сколихнув найбільший одноденний обвал цін на нафту Brent. Нині Ер-Ріяд і Москва обмінюються думками про те, хто винен у падінні цін на нафту та не можуть домовитися про нову зустірч, пише видання Bloomberg.

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Затримка настала через кілька годин після того, як Саудівська Аравія зробила різку дипломатичну атаку на президента Росії Володимира Путіна, відкривши новий розкол між двома найбільшими в світі експортерами нафти і поставивши під загрозу угоду по скороченню видобутку.

У заяві на початку суботи міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан сказав, що коментарі Путіна, який звинувачує Ер-Ріяд в кінці пакту ОПЕК + між двома країнами в березні, "повністю позбавлені правди".

Подібну думку щодо того, що Саудівська Аравія і Росія грають у "звинувачувальний пінг-понг", висловив і Айхам Камел, голова Близького Сходу і Північної Африки в консалтинговій компанії Eurasia Group.

Путін не хоче, щоб його звинувачували в будь-яких втратах в енергетичній галузі США. Мені здається, що є і захисна спроба захистити себе від критики за кордоном як для саудівців, так і для росіян. Це повністю негативно позначається на дискусіях,

– заявив Камел.

На тому, що ціни на нафту потрібно упорядкувати, останнім часом різко наголошує Дональд Трамп. Через коронавірус, за його словами, потрібна стабілізація ринку і якнайшвидше укладання домовленостей.

Що відомо про ОПЕК?ОПЕК – міжнародна міжурядова організація, створена країнами-експортерами нафти. Її основною метою є контроль за розподіленням квот на видобуток нафти. Країни-члени ОПЕК контролюють близько 2 третин світових запасів нафти. До складу ОПЕК входять 14 країн: Алжир, Ангола, Венесуела, Габон, Іран, Ірак, Конго, Кувейт, Лівія, Об'єднані Арабські Емірати, Нігерія, Саудівська Аравія, Екваторіальна Гвінея й Еквадор.



ОПЕК + – це країни ОПЕК, плюс Росія, Казахстан і Азербайджан (ключові виробники – Саудівська Аравія і Росія).

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