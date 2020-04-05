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      Нефтяная война: Саудовская Аравия и Россия снова не договорились, встречу ОПЕК + перенесли

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      Король Саудівської Аравії і Володимир Путін / Asharq Al-Awsat

      Встреча альянса крупнейших мировых нефтепроизводителей ОПЕК+ должна была состояться в начале следующей недели. Однако, ее перенесли как минимум до 9 апреля, и причиной этому стал не коронавирус, а амбиции двух государств.

      Лише нещодавно, 9 березня, світову економіку сколихнув найбільший одноденний обвал цін на нафту Brent. Нині Ер-Ріяд і Москва обмінюються думками про те, хто винен у падінні цін на нафту та не можуть домовитися про нову зустірч, пише видання Bloomberg.

      Важлива думка Ціни на російську нафту: наскільки близько падіння імперії

      Затримка настала через кілька годин після того, як Саудівська Аравія зробила різку дипломатичну атаку на президента Росії Володимира Путіна, відкривши новий розкол між двома найбільшими в світі експортерами нафти і поставивши під загрозу угоду по скороченню видобутку.

      У заяві на початку суботи міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан сказав, що коментарі Путіна, який звинувачує Ер-Ріяд в кінці пакту ОПЕК + між двома країнами в березні, "повністю позбавлені правди".

      Подібну думку щодо того, що Саудівська Аравія і Росія грають у "звинувачувальний пінг-понг", висловив і Айхам Камел, голова Близького Сходу і Північної Африки в консалтинговій компанії Eurasia Group.

      Путін не хоче, щоб його звинувачували в будь-яких втратах в енергетичній галузі США. Мені здається, що є і захисна спроба захистити себе від критики за кордоном як для саудівців, так і для росіян. Це повністю негативно позначається на дискусіях,
      – заявив Камел.

      На тому, що ціни на нафту потрібно упорядкувати, останнім часом різко наголошує Дональд Трамп. Через коронавірус, за його словами, потрібна стабілізація ринку і якнайшвидше укладання домовленостей. 

      Що відомо про ОПЕК?ОПЕК – міжнародна міжурядова організація, створена країнами-експортерами нафти. Її основною метою є контроль за розподіленням квот на видобуток нафти. Країни-члени ОПЕК контролюють близько 2 третин світових запасів нафти. До складу ОПЕК входять 14 країн: Алжир, Ангола, Венесуела, Габон, Іран, Ірак, Конго, Кувейт, Лівія, Об'єднані Арабські Емірати, Нігерія, Саудівська Аравія, Екваторіальна Гвінея й Еквадор.

      ОПЕК + – це країни ОПЕК, плюс Росія, Казахстан і Азербайджан (ключові виробники – Саудівська Аравія і Росія).

      Чому зірвалася нафтова угода між ОПЕК та Росією

      • Країни ОПЕК на переговорах не змогли домовитися і продовжити угоду про скорочення видобутку нафти. Чинна угода перестала діяти з 1 квітня. Після цього будь-які обмеження на видобуток нафти будуть зняті.
      • Внаслідок поширення по всьому світі коронавірусу попит на нафту впав. Росія ж відмовилася скорочувати виробництво нафти. А Саудівська Аравія ще більше загострила ситуацію. Як пояснюють експерти, королівство знизило ціни на постачання у квітні на 6 – 8 доларів. У Саудівській Аравії вдалися до цього, щоб повернути собі частку ринку та натиснути на Росію.
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Деньги Новости России Дональд Трамп ОПЕК Владимир Путин Саудовская Аравия Обвал цен на нефть нефть Новости политики
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