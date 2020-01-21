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      Неизвестный душил девушку, потому что она боролась с коррупцией: что известно о нападении

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      Женщина обличала нарушения в местной больнице / facebook

      В Вараше Ровненской области неизвестный мужчина ворвался в квартиру местной активистки 25-летней Ольги Кравчук. Она боролась с коррупцией в местной больнице.

      Что известно о нападении

      Нападение произошло вечером 18 января. Женщина как раз возвращалась домой с двухлетней дочкой, когда мужчина набросился на нее, сообщает ZMINA.

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      Женщина – местная активистка партии "Голос" на Ровненщине. Она уже более года разоблачает коррупционные факты в больнице.

      В субботу я возвращалась от свекрови со своим двухлетним ребенком. Когда закрывала дверь квартиры, сзади на меня напал неизвестный, резко открыл дверь и взял за горло. В то же время он кричал: "У тебя час, чтобы удалить группу в вайбере, – иначе я вернусь!" Мой ребенок начал плакать, и он ушел,
      – рассказала потерпевшая.

      Как активистка боролась с коррупцией

      В прошлом году Ольга столкнулась с коррупцией в местной больнице Вараша. Там требовали за свой счет покупать бинты, шприцы, средства для мытья туалета. Также просили деньги за услуги, которые должны быть бесплатными.

      После этого женщина начала бороться с коррупцией. Она создала в вайбере группу, где обсуждала эту ситуацию с неравнодушными жителями и местными депутатами, где делились списками лекарств и фотографиями чеков из больницы.

      Кроме того Ольга пожаловалась на горячую линию Министерства здравоохранения. Ведомство направило в местную больницу рабочую группу. Проверка установила, что остаток медицинских средств на складе больницы не соответствуют накладным. Активистка говорит, что из-за угроз удалила группу в вайбере и больше не будет бороться с коррупцией, потому что боится за ребенка.

      Что говорят в полиции

      Полиция сообщила, что 19 января к ним обратилась Ольга с письменным заявлением. По словам заявительницы, неизвестный в квартире по месту жительства женщины душил ее и требовал прекратить свою активную общественную деятельность.

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      По данному факту полицейские Варашского отдела полиции по данному факту открыли уголовное производство в части 1 статьи 129 Уголовного кодекса Украины – угроза убийством. Данное преступление наказывается арестом до шести месяцев или ограничением свободы до двух лет. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе и лиц причастных к преступлению.

      Какая реакция партии " Голос"

      В партии сообщили, что активная деятельность Оли началась в 2018 году, когда она имела конфликт с участковым и главным врачом. Тогда врачи отказались лечить ее ребенка, потому что Ольга изначально обратилась не к участковому, а к другому врачу.

      В "Голосе" отметили, с этой ситуацией депутат Верховной Рады Украины Соломия Бобровская будет обращаться в Прокуратуру и другие правоохранительные органы.

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Активисты Министерство здравоохранения Украины Полиция Ровенская область Коррупция Криминальные новости
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