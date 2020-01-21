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      Невідомий душив активістку, бо вона боролася з корупцією: що відомо про напад

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      Жінка викривала порушення у місцевій лікарні / facebook

      У Вараші Рівненської області невідомий чоловік вдерся до квартири місцевої активістки 25-річної Ольги Кравчук. Вона боролася із корупцією у місцевій лікарні.

      Що відомо про напад

      Напад стався ввечері 18 січня. Жінка саме поверталася додому із дворічною донькою, коли чоловік накинувся на неї, повідомляє ZMINA.

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      Жінка – місцева активістка партії "Голос" на Рівненщині. Вона вже понад рік викриває корупційні факти у лікарні.

      У суботу я поверталася від свекрухи зі своєю дворічною дитиною. Коли зачиняла двері квартири, ззаду на мене напав невідомий, різко відкрив двері та взяв за горло. Водночас він кричав: "У тебе година, щоб видалити групу у вайбері, – інакше я повернуся!" Моя дитина почала плакати, і він пішов,
      – розповіла потерпіла.

      Як активістка боролася з корупцією

      Минулого року Ольга зіткнулася із корупцією у місцевій лікарні Вараша. Там вимагали за свій кошт купувати бинти, шприци, засоби для миття туалету. Також просили гроші за послуги, які мали бути безкоштовними.

      Після цього жінка почала боротися з корупцією. Вона створила у вайбері групу, де обговорювала цю ситуацію з небайдужими мешканцями та місцевими депутатами, де ділилися списками ліків та фотографіями чеків з лікарні.

      Крім того Ольга поскаржилася на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. Відомство направило до місцевої лікарні робочу групу. Перевірка встановила, що залишок медичних на складі лікарні не відповідають накладним. Активістка каже, що через погрози видалила групу у вайбері та більше не боротиметься з корупцією, бо боїться за дитину.

      Що кажуть у поліції

      Поліція повідомила, що 19 січня до них звернулася Ольга із письмовою заявою. За словами заявниці, невідомий у квартирі за місцем проживання жінки душив її та вимагав припинити свою активну громадську діяльність.

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      За цим фактом поліцейські Варашського відділу поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 129 Кримінального кодексу України – погроза вбивством. Цей злочин карається арештом до шести місяців або обмеженням волі до двох років. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, зокрема й осіб причетних до злочину.

      Яка реакція партії "Голос"

      У партії повідомили, що активна діяльність Олі розпочалася у 2018 році, коли вона мала конфлікт із дільничним та головним лікарем. Тоді лікарі відмовилися лікувати її дитину, бо Ольга спочатку звернулася не до дільничного, а до іншого лікаря. 

      У "Голосі" зазначили, з цією ситуацією депутатка Верховної Ради України Соломія Бобровська звертатиметься до Прокуратури та інших правоохоронних органів.

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Кримінальні новини Корупція Рівненська область Поліція Міністерство охорони здоров’я Активісти
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