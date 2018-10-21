Невесте убитого саудовского журналиста Хашкаджи предоставили охрану

Правительство Турции приняло решение предоставить полицейскую охрану невесте саудовского журналиста, который был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Об этом сообщил турецкое издание "Анадолу".

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Отмечается, что Муниципалитет Стамбула в воскресенье утвердил порядок, в рамках которого будет предоставляться полицейская охрана для Хатизы Чингиз – невесты убитого саудовского журналиста Джамала Хашкаджи – поскольку она является гражданкой Турции.

Напомним, в начале октября стало известно, что в Стамбуле таинственно исчез саудовский журналист Джамал Хашкаджи, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. О его исчезновении стало известно после того, как он вместе с невестой посетил здание консульства Саудовской Аравии.



Впоследствии власти Турции заявили, что у них есть доказательство убийства Хашкаджи: им оказалась аудиозапись с Apple Watch журналиста.



Кроме того, члены турецко-саудовской рабочей группы, созданной в связи с расследованием исчезновения саудовского журналиста Джамала Хашкаджи, провели 9-часовой обыск в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.



19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что журналист Джамал Хашкаджи был убит в консульстве страны, которое располагается в турецком Стамбуле.

Кто такой Джамал Хашкаджи?59-летний саудовский журналист, работавший, в частности, медиа-советником принца Турки ибн Фейсала, бывшего главы Службы общей разведки Саудовской Аравии и экс-посла в Великобритании и США.



В 2017 году Хашкаджи вынужденно покинул родину и переехал в Вашингтон, где начал вести колонку на The Washington Post. В своих материалах журналист выступал с резкой критикой властей Саудовской Аравии.