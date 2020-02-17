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      Никогда не говори никогда, – Россия дерзко ответила США по строительству "Северного потока-2"

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      Росія зухвало відповіла США щодо будівництва "Північного потоку-2" / gazprom.ru

      Министр энергетики США Дэн Бруэтт публично заявил, что Россия не сможет достроить "Северный поток-2" без западных компаний. В РФ считают, что нет ничего невозможного.

      Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов коротко прокомментировал заявление американского чиновника, сообщает ТАСС.

      Подробнее о заявлении: В США заявили, что не верят в способность России достроить "Северный поток-2"

      Никогда не говори никогда,
      – сказал Куприянов.

      Дэн Бруэтт ранее пояснил, что российская сторона не сможет собственными силами завершить строительство газопровода "Северный поток-2" из-за отсутствия соответствующих технологий.

      Справка. На пути попыток России завершить "Северный поток-2" стали санкции США против компаний, которые строят скандальный газопровод.

      Однако судно "Газпрома", которое способно достроить "Северный поток-2", уже отправилось из порта города Находка на Дальнем Востоке в Сингапур. Для того, чтобы возобновить строительство "Северного потока-2", этому кораблю нужно плыть до датских вод Балтийского моря около 2 месяцев.

      Что известно о "Северном потоке-2": коротко

      Это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС, в который "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Газопровод должен поставлять газ в Европу в обход Украины, сейчас он готов примерно на 92%.

      Кстати: США готовят еще один удар по "Северному потоку-2"

      Однако президент США Трамп подписал бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против компаний, которые строят вторую ветку "Северного потока-2" через Балтийское море.

      Кто и что попадает под удар американских санкций:

      • суда, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;
      • иностранцы, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;
      • руководители компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах);
      • транзакции, связанных с имуществом или интересами в США вышеуказанным лицам.

      Поэтому строительство газопровода в обход Украины пока затягивается. В России все же уверяют, что достроят "Северный поток-2" даже несмотря на санкции. Планируют это сделать не позднее первого квартала 2021 года.

      Карта "Северного потока-2"

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости США Новости России Новости политики Газ Газпром Санкции Украина – Россия Новости Украины Северный поток-2
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