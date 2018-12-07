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      Никому неизвестно, на кого нападет РФ в следующий раз, – Порошенко

      79 Читати новину українською
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / 24 Канал

      Петр Порошенко подчеркнул, что Россия в своих агрессивных шагах является крайне непредсказуемой и уже завтра может атаковать в любом месте, например страны Балтии, или защищать с помощью оружия "Северный поток-2".

      Об этом Президент Украины заявил в своем интервью польскому телеканалу TVN24.

      Читайте также: Военные корабли Украины продолжат проходить через Керченский пролив, – Полторак

      Никто не знает, кого Россия захочет атаковать завтра. Может российские солдаты захотят защищать "Северный поток-2" и атакуют страны Балтии. Может быть Россия захочет ударить по очередных выборах, как они пробовали это делать во время референдума в Голландии, или во время референдума по Brexit и в других странах,
      – сказал Порошенко.

      Он отметил, что в нынешней ситуации Украина требует единства мира, как это было продемонстрировано недавно, когда Россия атаковала украинские корабли в нейтральных водах Черного моря.

      Президент также отметил, что четыре года назад все боялись назвать нападение России на Украину агрессией, называя это конфликтом или кризисом. Однако сейчас ситуация выглядит "совсем по-другому".

      "Каждый раз Россия отрицает свою ответственность за те или иные преступления. И только демонстрация непосредственных доказательств, как в случае взбивания малайзийского Боинга MH17 или отравления в Солсбери, позволяет показать настоящую Россию", – сказал Порошенко.

      Президент Украины добавил, что события в Керченском проливе "опасными для целостности Украины, но прежде всего – для региональной безопасности всей Европы, и, возможно, для глобальной безопасности".

      Что известно о событиях в Керченском проливе?
      25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международных норм из порта Одессы в порт Мариуполя. Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. Группа украинских кораблей продолжила свой путь к Мариуполю. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет. ​Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, что направляются в украинские порты. Из-за этого украинская экономика несет немалые убытки.

      КАК РЕАГИРУЕТ МИР НА АГРЕССИЮ РОССИИ В КЕРЧЕНСКОМ ПРОЛИВЕ:

      Теги: Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости Украины Новости политики Новости Польши Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
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