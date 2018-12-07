Нікому невідомо, на кого нападе РФ наступного разу, – Порошенко

Петро порошенко наголосив, що Росія в своїх агресивних кроках є вкрай непередбачуваною і вже завтра може атакувати в будь-якому місці, наприклад країни Балтії, або захищати за допомогою зброї "Північний потік-2".

Про це Президент України заявив у своєму інтерв'ю польському телеканалу TVN24.

Читайте також: Військові кораблі України продовжать проходити через Керченську протоку, – Полторак

Ніхто не знає, кого Росія захоче атакувати завтра. Може російські солдати захочуть захищати "Північний потік-2" і атакують країни Балтії. Може Росія захоче вдарити по чергових виборах, як вони пробували це робити під час референдуму у Голландії, або під час референдуму по Brexit та в інших країнах,

– зауважив Порошенко.

Він наголосив, що в нинішній ситуації Україна вимагає єдності світу, як це було продемонстровано нещодавно, коли Росія атакувала українські кораблі в нейтральних водах Чорного моря.

Президент також зауважив, що чотири роки тому всі боялися назвати напад Росії на Україну агресією, називаючи це конфліктом або кризою. Однак зараз, ситуація виглядає "зовсім по-іншому".

"Кожного разу Росія заперечує свою відповідальність за ті чи інші злочини. І лише демонстрація безпосередніх доказів, як у випадку збивання малайзійського Боїнга MH17 або отруєння в Солсбері, дозволяє показати справжню Росію", – сказав Порошенко.

Президент України додав, що події у Керченській протоці є "небезпечними для цілісності України, але перш за все – для регіональної безпеки всієї Європи, і, можливо, для глобальної безпеки".

Що відомо про події в Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



​Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

ЯК РЕАГУЄ СВІТ НА АГРЕСІЮ РОСІЇ В КЕРЧЕНСЬКІЙ ПРОТОЦІ