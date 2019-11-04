НКРЭКУ выбрала Валерия Тарасюка новым главой: что о нем известно

Члены Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг избрали новым председателем регулятора Валерия Тарасюка. Избрание главы происходило путем тайного голосования между членами Комиссии.

Валерий Тарасюк был назначен членом Комиссии только на прошлой неделе – 29 октября, напоминает НКРЭКУ.

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Что известно о Валерии Тарасюке

Валерий Тарасюк родился в 1976 году (43 года) в пгт Казанка Николаевской области. В 1998 году закончил Киевский университет имени Тараса Шевченко, Институт международных отношений.

Ранее уже был членом Нацкомиссии по регулированию тарифов, но был уволен по собственному желанию.

Вместе с женой Викторией Крыжановской имеют сына Владимира. В собственности семьи Тарасюка есть сразу 4 земельных участка, 4 квартиры и один жилой дом:

жилой дом в Петрушках Киевской области – 340 квадратных метров;

4 квартиры в Киеве – 70, 160, 207 и 125 квадратных метров;

4 земельных участка в Петрушках – 1482, 1517, 1500 и 1509 квадратных метров.

Ездит Тарасюк на автомобиле Lexus LS 460 L 2012 выпуска, стоимость которого превышает 1 миллион 100 тысяч гривен, а его жена – на Porsche Macan 2014 года, который стоит более 1 миллиона 200 тысяч гривен.

В наличности и в банках Валерий Тарасюк вместе с женой держат более 2 миллионов гривен, почти четверть миллиона долларов и 80 тысяч евро.