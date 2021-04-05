Во время визита президента Владимира Зеленского в Катар страны подписали ряд важных соглашений. Бывшего судью Николая Чауса могли вывезти из Молдовы в Украину. В МИД подтвердили, что среди задержанных "голых" девушек в ОАЭ были украинки. Умер экс-директор Харьковского авиационного завода Анатолий Мялица. Таковы были главные новости 5 апреля.

Самые важные новости Украины и мира за понедельник, 5 апреля:

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Зеленский в Катаре

Источник: Офис Президента

Президент уже второй день находится с официальным визитом в Катаре. Он уже встретился с премьер-министром Халидом бин Халифой Аль Тани.

Подписали 15 соглашений

Украинская делегация заключила с Катаром 13 договоров и 2 коммерческих контракта, в частности:

О внесении дополнительного вклада от участника между "Кютерминалз Дабл Ю Эл Эл" и ООО "Кютерминалз Ольвия". Соглашение между UDP Renewables и катарской государственной компанией Nebras Power по инвестициям в объекты "зеленой" генерации, которые планируют построить в 2021-2022 годах.

О чем другие соглашения

Другие меморандумы касаются инвестиций Катара в Украину, развития аграрного сектора, сотрудничества в сфере энергетики, инфраструктуры и перспективе военно-технического сотрудничества. Важно, что Катар заинтересовался выходом на украинский банковский рынок. Также страны договорились о взаимном признании свидетельств моряка.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина готова помочь Катару с подготовкой чемпионата мира по футболу, который состоится в 2022 году.

Зеленский рассказал о визите в Катар, смотрите видео:

Украинский след в похищении Чауса

Источник: Newsmaker

В министерстве внутренних дел Молдовы заявили, что задержали подозреваемого в похищении бывшего украинского судьи Николая Чауса. Он не является гражданином Молдовы. Кроме того, утверждают, что предполагаемые похитители переписывались на украинском языке. Глава МВД заявил, что они уже пересекли границу с Украиной.

Однако в Госпогранслужбе подчеркнули, что не знают, пересекал ли Чаус границу.

Кстати, появилось видео похищения Чауса, которое сняли очевидцы. На нем виден белый микроавтобус.

Реакция Санду

Президент Молдовы Майя Санду назвала похищение Чауса недопустимым. Она поручила силовикам все выяснять.

Что известно о Чаусе и его похищении

Чаус бежал из Украины в 2016 году. Ему инкриминируют получение взятки в 150 тысяч долларов.

Чаусу удалось сбежать, поскольку из-за судейского иммунитета его не смогли задержать.

В марте появилась информация о том, что Чауса могут экстрадировать в Украину, потому что Молдова отказала ему в убежище.

Похитили судью в центре Кишинева 3 апреля.​

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В ОАЭ задержали голых украинок

Источник: BBC

В Дубае задержали 40 девушек из-за обнаженной фотосессии на балконе. МИД 5 апреля подтвердил, что 11 из них – украинки. В частности, жительницы Полтавы, Киева, Запорожья и Жашкова, что на Черкасщине.

Фотосессия девушек / Фото из телеграм-канала Харьков LIVE

Также среди задержанных было 8 россиянок и мужчина, который фотографировал.

СМИ даже опубликовали вероятные имена украинок:

20-летние Яна и Диана. Девушки публиковали в своем инстаграме фото с верблюдами, а впоследствии их узнали на фотографии.

19-летняя модель из Полтавы Дарья Хорунженко;

модель и бровистка Екатерина Кащенко;

София Ткачук.

Обратите внимание! Девушкам грозит заключение до 6 месяцев и штраф в размере 5 000 дирхамов. Дело в том, что в ОАЭ действуют строгие законы относительно непристойного поведения в общественных местах. Могут дать тюремный срок даже за поцелуи на публике или употребление алкоголя без лицензии.

Умер Анатолий Мялица

Источнико: Харьковский горсовет

Бывший гендиректор Харьковского авиационного завода и Герой Украины Анатолий Мялица умер от долговременной болезни. Ему было 80 лет.

Прощаться с мужчиной будут 6 апреля в 10:00 в Центре культуры Киевского района, на улице Скрипника, 7. Похоронят Мялицу на городском кладбище №2.

Что известно об Анатолии Мялице

На Харьковский авиационный завод мужчина пришел в 1967 году на должность технолога.

Трижды занимал там должность гендиректора: с 1985 по 1990, с 1996 по 2002 и с 2008 по 2015 годы.

Под его руководством предприятие производило самолеты Ан-74 и его модификации. Также разработали и запустили легкомоторный самолет ХАЗ-30.

Мялица был в политике, работал министром промышленной политики в правительстве Януковича.

В 2005 – 2007 годах был гендиректором и председателем правления Государственной самолетостроительной корпорации "Национальное объединение "Антонов".



Анатолий Мялица / Фото "depo Харків"

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