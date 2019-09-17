Новый закон о Киеве и досрочных выборах в столице: что предлагает "Слуга народа"

Фракцией "Слуги народа" зарегистрировано проект закона "О столице Украины – городе-герое Киеве" относительно изменений полномочий мэра Киева и председателя горгосадминистрации. Внеочередные выборы мэра Киева авторы предлагают провести 8 декабря.

О предложенных изменениях закона о столице и как это будет иметь результат – в материале 24 канала.

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Какие положения закона о столице предлагает изменить "Слуга народа"?

Авторы законопроекта предлагают следующие изменения:

восстановление районных советов;

районные советы получат часть полномочий городского совета;

должность главы Киевской горгосадминистрации несовместима с другими должностями;

Киевсовет сокращается со 120 до 84 депутатов;

Границы районов столицы утверждаются Кабмином по предложениям Киевсовета, согласованным с райсоветами;

Райсоветы могут иметь собственную символику, которая утверждается Киевгорсоветом;

Председатель райсовета избирается из числа ее депутатов тайным голосованием большинством депутатов от общего состава.

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Напомним, правительство 4 сентября приняло решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности председателя Киевской горгосадминистрации. Сам Виталий Кличко сказал, что его увольнение незаконно, неконституционно, недемократично и противоречит местному самоуправлению.



У киевлян к Кличко много претензий из-за незаконной застройки / Фото соцсетей

По мнению экспертов, новая власть сейчас делает шаги в направлении, чтобы получить поддержку на местах. По словам заместителя председателя Украинского института анализа и менеджмента политики Владислава Дзивидзинского, власть в Киеве осталась в руках БПП. С другой стороны, недостатков в работе нынешней власти Киева и мэра Виталия Кличко, за что его критикуют в команде президента Зеленского, достаточно. Среди главных – тотальная застройка Киева, где царит множество коррупционных схем, введенный не Кличко. Но мэр их не искоренил.

Власть продемонстрировала, что может провести быстро изменения и внеочередные выборы. Чтобы изменить власть в Киеве, нужен механизм. В "Слуге народа" решили внести изменения в уже действующий закон "О столице Украины – городе-герое Киеве",

– говорит Владислав Дзивидзинський.

Возобновит ли новый закон местное самоуправление в Киеве?

Владислав Дзивидзинский подчеркивает: важно, что законопроектом восстанавливаются райсоветы в Киеве. Эксперт напоминает: райсоветы были ликвидированы Януковичем в 2010 году, чтобы было удобнее управлять Киевом.

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Как отмечает политический эксперт Дмитрий Купира, Украине и Киеву в частности не нужны другие учреждения – госадминистрации, поскольку они не имеют никакого отношения к местному самоуправлению. В то же время политолог отмечает: решение о восстановлении райсоветов существует. Но нынешний Киевсовет и его руководство сделали все, чтобы выборы в райсоветы не состоялись. И эти выборы нужно провести.

Для восстановления самоуправления в Киеве даже райсоветы не спасают ситуацию. Учитывая количество людей, проживающих в столице. Райсоветы должны быть переходным этапом к микрорайсоветам. Районы в Киеве административно образованы еще советскими чиновниками, чтобы управлять городом, а не самоуправлять. Если мы движемся к самоуправлению, то микрорайсоветы должны быть без администраций, а с исполкомами,

– убежден Дмитрий Купира.



Будет ли способствовать самоуправлению уменьшение количества депутатов Киевсовета / Фото Киевсовета

Владислав Дзивидзинский добавляет: история с Киевом не является показательной относительно того, как будет развиваться самоуправление в государстве. После анонсированных властью изменений в Конституцию Украину ждет новый формат административно-территориального деления, продолжение реформы децентрализации.

Стоит ли проводить внеочередные выборы в Киеве?

По мнению специалистов, то, что "Слуга народа" стремится получить полноту власти – нормально. И решение о досрочных выборах 8 декабря – политическое. Как отмечает Дзивидзинский, рейтинги Кличко высокие, но имеют отрицательную динамику. Поэтому Кличко пытается перехватить инициативу, пока рейтинги позволяют. С нарушениями регламента была созвана очередная сессия Киевсовета, на которую пришло несколько фракций. Согласно закону, мэр может распустить Киевсовет, если он дважды подряд не собрался. Соответственно, назначаются новые выборы.



Досрочные выборы в Киеве обновят власть / Фото Getty

Эксперт подчеркивает: досрочные выборы в Киеве не отменяют очередных местных выборов в октябре 2020 года. Или же они состоятся вместе с выборами в советы всех уровней после изменений в Конституцию. Поэтому 8 декабря райсоветы не будут выбирать.

Дмитрий Купира считает: перед выборами в Киеве нужно сделать шаги к самоуправлению. Потому что обновление власти будет, но без самоуправления. В частности, надо убрать райгосадминистрации. И уже на новые полномочия избирать людей.

Реформу местного самоуправления провести в сжатые сроки невозможно. Вполне логично продолжать децентрализацию и обновление власти на местах постепенно. И начинать надо со столицы Украины.