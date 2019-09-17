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      Новый закон о Киеве и досрочных выборах в столице: что предлагает "Слуга народа"

      88 Читати новину українською
      Команда Зеленского хочет быстрее обновить власть в Киеве
      Команда Зеленского хочет быстрее обновить власть в Киеве / 24 канал

      Фракцией "Слуги народа" зарегистрировано проект закона "О столице Украины – городе-герое Киеве" относительно изменений полномочий мэра Киева и председателя горгосадминистрации. Внеочередные выборы мэра Киева авторы предлагают провести 8 декабря.

      О предложенных изменениях закона о столице и как это будет иметь результат – в материале 24 канала.

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      Какие положения закона о столице предлагает изменить "Слуга народа"?

      Авторы законопроекта предлагают следующие изменения:

      • восстановление районных советов;
      • районные советы получат часть полномочий городского совета;
      • должность главы Киевской горгосадминистрации несовместима с другими должностями;
      • Киевсовет сокращается со 120 до 84 депутатов;
      • Границы районов столицы утверждаются Кабмином по предложениям Киевсовета, согласованным с райсоветами;
      • Райсоветы могут иметь собственную символику, которая утверждается Киевгорсоветом;
      • Председатель райсовета избирается из числа ее депутатов тайным голосованием большинством депутатов от общего состава.

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      Напомним, правительство 4 сентября приняло решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности председателя Киевской горгосадминистрации. Сам Виталий Кличко сказал, что его увольнение незаконно, неконституционно, недемократично и противоречит местному самоуправлению.

      Київ Віталій Кличко
      У киевлян к Кличко много претензий из-за незаконной застройки / Фото соцсетей

      По мнению экспертов, новая власть сейчас делает шаги в направлении, чтобы получить поддержку на местах. По словам заместителя председателя Украинского института анализа и менеджмента политики Владислава Дзивидзинского, власть в Киеве осталась в руках БПП. С другой стороны, недостатков в работе нынешней власти Киева и мэра Виталия Кличко, за что его критикуют в команде президента Зеленского, достаточно. Среди главных – тотальная застройка Киева, где царит множество коррупционных схем, введенный не Кличко. Но мэр их не искоренил.

      Власть продемонстрировала, что может провести быстро изменения и внеочередные выборы. Чтобы изменить власть в Киеве, нужен механизм. В "Слуге народа" решили внести изменения в уже действующий закон "О столице Украины – городе-герое Киеве",
      – говорит Владислав Дзивидзинський.

      Возобновит ли новый закон местное самоуправление в Киеве?

      Владислав Дзивидзинский подчеркивает: важно, что законопроектом восстанавливаются райсоветы в Киеве. Эксперт напоминает: райсоветы были ликвидированы Януковичем в 2010 году, чтобы было удобнее управлять Киевом.

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      Как отмечает политический эксперт Дмитрий Купира, Украине и Киеву в частности не нужны другие учреждения – госадминистрации, поскольку они не имеют никакого отношения к местному самоуправлению. В то же время политолог отмечает: решение о восстановлении райсоветов существует. Но нынешний Киевсовет и его руководство сделали все, чтобы выборы в райсоветы не состоялись. И эти выборы нужно провести.

      Для восстановления самоуправления в Киеве даже райсоветы не спасают ситуацию. Учитывая количество людей, проживающих в столице. Райсоветы должны быть переходным этапом к микрорайсоветам. Районы в Киеве административно образованы еще советскими чиновниками, чтобы управлять городом, а не самоуправлять. Если мы движемся к самоуправлению, то микрорайсоветы должны быть без администраций, а с исполкомами,
      – убежден Дмитрий Купира.

      КМДА самоврядування
      Будет ли способствовать самоуправлению уменьшение количества депутатов Киевсовета / Фото Киевсовета

      Владислав Дзивидзинский добавляет: история с Киевом не является показательной относительно того, как будет развиваться самоуправление в государстве. После анонсированных властью изменений в Конституцию Украину ждет новый формат административно-территориального деления, продолжение реформы децентрализации.

      Стоит ли проводить внеочередные выборы в Киеве?

      По мнению специалистов, то, что "Слуга народа" стремится получить полноту власти – нормально. И решение о досрочных выборах 8 декабря – политическое. Как отмечает Дзивидзинский, рейтинги Кличко высокие, но имеют отрицательную динамику. Поэтому Кличко пытается перехватить инициативу, пока рейтинги позволяют. С нарушениями регламента была созвана очередная сессия Киевсовета, на которую пришло несколько фракций. Согласно закону, мэр может распустить Киевсовет, если он дважды подряд не собрался. Соответственно, назначаются новые выборы.

      Київ вибори
      Досрочные выборы в Киеве обновят власть / Фото Getty

      Эксперт подчеркивает: досрочные выборы в Киеве не отменяют очередных местных выборов в октябре 2020 года. Или же они состоятся вместе с выборами в советы всех уровней после изменений в Конституцию. Поэтому 8 декабря райсоветы не будут выбирать.

      Дмитрий Купира считает: перед выборами в Киеве нужно сделать шаги к самоуправлению. Потому что обновление власти будет, но без самоуправления. В частности, надо убрать райгосадминистрации. И уже на новые полномочия избирать людей.

      Реформу местного самоуправления провести в сжатые сроки невозможно. Вполне логично продолжать децентрализацию и обновление власти на местах постепенно. И начинать надо со столицы Украины.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Статьи Верховная Рада Слуга народа Местные выборы 2020 КГГА Виталий Кличко Местное самоуправление
      Источник: 24 канал
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