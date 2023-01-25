Также на скандал отреагировал ряд должностных лиц, в том числе и министр обороны Алексей Резников. 25 января впервые прокомментировал возмутительные закупки главнокомандующий Валерий Залужный.
В Украине разразился скандал вокруг оборонных закупок продуктов для ВСУ. После этого было открыто уголовное производство, проводились проверки, а в Раду внесли законопроект о прозрачности оборонных закупок.
Источник:Валерий Залужный
Также на скандал отреагировал ряд должностных лиц, в том числе и министр обороны Алексей Резников. 25 января впервые прокомментировал возмутительные закупки главнокомандующий Валерий Залужный.