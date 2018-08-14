NVIDIA намекнула, что представит на Gamescom 2018
Компания NVIDIA официально представила графические карты Quadro RTX. Теперь с уверенностью можно говорить о том, что топовые представители игровой серии GeForce изменят приставку с GTX на RTX, причем сам производитель довольно тонко намекнул на название GeForce RTX 2080 в своем промо-ролике.
Об этом сообщает VideoCardz.
Читайте также: Следующее поколение видеокарт NVIDIA GeForce выйдет уже в сентябре
Тизер посвящен предстоящему игровому мероприятию Gamescom 2018, который пройдет с 20 по 25 августа в Кельне, Германия. Видео содержит множество подсказок, которые можно интерпретировать в нужном ключе.
Для начала, ролик NVIDIA начинается и заканчивается неясными изображениями видеокарты. Кроме того, на сайте опубликовали полный перечень подсказок, где состоится мероприятие и что от него ожидать.
Подсказки NVIDIA по презентации Gamescom 2018
- RoyTeX = RTX
- Not_11 = явно не 11
- Mac-20 = 20 серия
- Eight-Tee = 80
- AlanaT = Алан Тьюринг
- Zenith20 = 20 серия
- Ray = RTX
- give me 20 = дай мне 20
- GPS-координаты описывают, где состоится выставка: "50.968495,7.014026"
- Номера с датой презентации появляются в порядке 2,08,0, которые формируют дату 20 августа 2018 года.
Промо-ролик NVIDIA – смотрите видео
Что же, к Gamescom 2018 остается меньше недели и потом мы узнаем, на что намекает NVIDIA.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно