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NVIDIA намекнула, что представит на Gamescom 2018

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NVIDIA намекнула, что представит на Gamescom 2018
NVIDIA намекнула, что представит на Gamescom 2018 / Фото из свободных источников

Компания NVIDIA официально представила графические карты Quadro RTX. Теперь с уверенностью можно говорить о том, что топовые представители игровой серии GeForce изменят приставку с GTX на RTX, причем сам производитель довольно тонко намекнул на название GeForce RTX 2080 в своем промо-ролике.

Об этом сообщает VideoCardz.

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Тизер посвящен предстоящему игровому мероприятию Gamescom 2018, который пройдет с 20 по 25 августа в Кельне, Германия. Видео содержит множество подсказок, которые можно интерпретировать в нужном ключе.

Для начала, ролик NVIDIA начинается и заканчивается неясными изображениями видеокарты. Кроме того, на сайте опубликовали полный перечень подсказок, где состоится мероприятие и что от него ожидать.

Підказки NVIDIA щодо презентації Gamescom 2018

Подсказки NVIDIA по презентации Gamescom 2018

  1. RoyTeX = RTX
  2. Not_11 = явно не 11
  3. Mac-20 = 20 серия
  4. Eight-Tee = 80
  5. AlanaT = Алан Тьюринг
  6. Zenith20 = 20 серия
  7. Ray = RTX
  8. give me 20 = дай мне 20
  9. GPS-координаты описывают, где состоится выставка: "50.968495,7.014026" 
  10. Номера с датой презентации появляются в порядке 2,08,0, которые формируют дату 20 августа 2018 года.

Промо-ролик NVIDIA – смотрите видео

 

Что же, к Gamescom 2018 остается меньше недели и потом мы узнаем, на что намекает NVIDIA.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно NVIDIA Гаджеты
Источник: 24 Канал
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