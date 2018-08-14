NVIDIA намекнула, что представит на Gamescom 2018

Компания NVIDIA официально представила графические карты Quadro RTX. Теперь с уверенностью можно говорить о том, что топовые представители игровой серии GeForce изменят приставку с GTX на RTX, причем сам производитель довольно тонко намекнул на название GeForce RTX 2080 в своем промо-ролике.

Об этом сообщает VideoCardz.

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Тизер посвящен предстоящему игровому мероприятию Gamescom 2018, который пройдет с 20 по 25 августа в Кельне, Германия. Видео содержит множество подсказок, которые можно интерпретировать в нужном ключе.

Для начала, ролик NVIDIA начинается и заканчивается неясными изображениями видеокарты. Кроме того, на сайте опубликовали полный перечень подсказок, где состоится мероприятие и что от него ожидать.

Подсказки NVIDIA по презентации Gamescom 2018

RoyTeX = RTX Not_11 = явно не 11 Mac-20 = 20 серия Eight-Tee = 80 AlanaT = Алан Тьюринг Zenith20 = 20 серия Ray = RTX give me 20 = дай мне 20 GPS-координаты описывают, где состоится выставка: "50.968495,7.014026" Номера с датой презентации появляются в порядке 2,08,0, которые формируют дату 20 августа 2018 года.

Промо-ролик NVIDIA – смотрите видео

Что же, к Gamescom 2018 остается меньше недели и потом мы узнаем, на что намекает NVIDIA.

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