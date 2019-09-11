Об отношениях с сыном, задержании и Президенте Украины и Франции: встреча Сущенко с журналистами

Освобожденный пленник Роман Сущенко встретился с журналистами, а местом для конференции выбрал "Укринформ". Это информагентство от которого тот до плена работал спецкорреспондентом в Париже. Первое же что сделал освобожденный – снял с фасада агентства плакат с надписью #FreeSushchenko, который там повесили после заключения Сущенко в Москве.

О собственных рисунках

Роман Сущенко общался с журналистами полтора часа. В зале, где они находились с коллегами, одна из стен была полностью увешана его картинами. Находясь в российской неволе, Роман постоянно рисовал, используя все, что было у него под руками.

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Теперь бывший политзаключенный заявил, что хочет продать все картины, выставив их на аукцион. А те средства, которые изымет, отдать в поддержку тех украинцев, которые до сих пор находятся в российской неволе.

Об общении с сыном

Очень много картин рисовал для своего сына, в частности это были машинки, ведь мальчик еще учится в младшей школе. Также для сына писал стихи и так мог поддерживать с ним коммуникацию.

Я себе могу представить, какой там был стресс и удар. Я до сих пор готовлюсь к серьезному разговору с сыном, поскольку эти утраченные три года нужно наверстывать и надо о серьезных вещах сказать,

– заявил бывший политзаключенный Роман Сущенко.

Сущенко рассказал о разговоре с классным руководителем его сына, которая заметила, что у нее очень часто есть такое ощущение, будто дети, находящиеся рядом с родителями, на самом деле не испытывают их присутствия. Хотя Роман Сущенко был так далеко от сына, но мальчик постоянно рассказывал в школе о своем отце, будто он рядом.

О работе журналиста

Роман Сущенко поблагодарил сразу трех президентов за свое освобождение – Петра Порошенко, Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. Президента Франции, потому что в тот момент, когда Сущенко задержали в Москве, он уже шесть лет, как работал в Париже украинским корреспондентом "Укринформа".



Роман Сущенко

Бывший политзаключенный отметил, что собирается продолжать быть журналистом. Однако будет ли он в Украине или за ее пределами, пока этот вопрос не решает.

О здоровье

Сейчас на первом плане у бывшего политзаключенного стоит его здоровье, поэтому он до сих пор наведывается в больницу "Феофания". Там он проходит обследование и на следующей неделе у него будет небольшая операция. Однако Сущенко просил не волноваться, ведь ничего страшного в этом нет.

"На самом деле я отошел чисто психологически и как-то сфокусировал свое зрение, а также настроил рецепторы на обычную жизнь. Буквально еще вчера утром была какая-то инерция, было достаточно сложно. Предстоит небольшая хирургическая операция, но она не серьезная. Не стоит там что-то очень накручивать, волноваться", – заявил Сущенко.

О задержании

Вместе с адвокатом Марком Фейгиным открыли больше информации относительно задержания. Все знали, что Сущенко задержали в Москве и что он полетел туда к своим родственникам, то есть в частной поездке.

Бывший пленник Кремля рассказал, что его задержали в машине. В ней он находился со своим давним российским знакомым, который был военным. Сказал, что эта ситуация напомнила ему о Каине и Авеле.

Что известно о деле Романа Сущенко?Роман Сущенко – украинский журналист, незаконно арестованный и удерживаемый на территории России с 30 сентября 2016 года. О месте пребывания Сущенко стало известно лишь через два дня после задержания, в воскресенье, 2 октября, когда в московское СИЗО "Лефортово" прибыли российские правозащитники с плановой проверкой условий содержания арестованных.



4 июня 2018 года Московский городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. Агрессор приписывает журналисту "шпионаж в пользу Украины".