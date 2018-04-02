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Одессит открыл стрельбу в жилом доме: неожиданные детали

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Одессит открыл стрельбу в жилом доме
Одессит открыл стрельбу в жилом доме / Фото из свободных источников

В одной из многоэтажек Малиновского района Одессы мужчина открыл стрельбу по соседям этажом выше.

Об этом информирует полиция Одессы.

"В квартире, расположенной на восьмом этаже, произошел обвал балконной плиты, которая упала на балкон соседей снизу. Это стало причиной конфликта между жителями дома. Во время ссоры житель квартиры с седьмого этажа выстрелил из травматического оружия соседу сверху в грудь", – говорится в сообщении.

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30-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу с травматическим ранением грудной клетки слева.

Правоохранители установили, что телесные повреждения также получила жительница квартиры на седьмом этаже. Их нанес хозяин квартиры сверху, куда женщина поднялась выяснять отношения после падения балконной плиты.

Женщина пожаловалась на соседа своему мужу и тот "решил конфликт" с помощью оружия.

Полиция открыла уголовные производства, ведется следствие.

К слову, утром 1 апреля в Малине Житомирской области в одном из лотерейных заведений произошел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал.

Теги: Оружие Новости Одессы Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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