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Ограничение импорта сырья для украинской промышленности обвалит курс гривны, – Каленков

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Александр Каленков
Александр Каленков / 5.ua

Ограничение ввоза в Украину серной кислоты приведет к росту курса доллара.

Об этом сообщил "Обозревателю" глава объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в материале "Взлетит ли доллар и упадет производство: чем украинцам угрожают квоты на серную кислоту".

"Серная кислота – важное сырье для металлургического комплекса. Введение каких-либо ограничений неизбежно приведет к подорожанию серы. Вслед увеличится себестоимость производства продукции металлургического комплекса, большая часть которой идет на экспорт. Сейчас украинская металлургическая продукция пользуется спросом на мировых рынках, в том числе и благодаря низкой цене. Если стоимость увеличится, вслед упадут и объемы продаж, а вместе с ними – валютная выручка, которая позволяет удерживать курс гривны", – заявил Каленков.

Как сообщалось ранее, около трети всего украинского экспорта за границу составляет продукция именно горно-металлургического комплекса.

Расследование Межведомственной комиссии, которая может ввести квоты на импорт серной кислоты в Украине, инициировали два украинских предприятия – "Восточный ГОК" и "Сумыхимпром", – говорится в материале

В то же время введение квот и повышение пошлин – это ни что иное, как попытка недобросовестной конкуренции со стороны производителей серной кислоты в Украине. Об этом в материале заявил член транспортного комитета парламента Владимир Гусак.

"Я могу объяснить попытки этих двух предприятий – "Восточного ГОК" и "Сумыхимпром" – ограничить конкуренцию и попробовать через правительство решить проблемы какой-то собственной неэффективности. Но это может иметь очень вредные последствия для экономики Украины в целом", – пояснил нардеп.

Теги: металургия Финансы Министерство транспорта Украины Экспорт пошлина
Источник: 24 Канал
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