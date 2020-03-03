Он не маленький мальчик, – Порошенко о появлении сына на концерте российского рэпера Face

Пятый президент Петр Порошенко впервые прокомментировал появление своего сына Михаила на концерте российского рэпера Face в Лондоне. Политик отметил, что его сын уже не маленький и не должен спрашивать у него разрешения, куда ходить.

Об этом Порошенко сказал в комментарии журналистке "Радио Свобода". Заметим, сначала политик не хотел отвечать на вопросы и его изрядно возмутил вопрос об отдыхе сына.

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"Ну как вам не стыдно? Моему сыну 19 лет. Вот вы все делаете, звоните каждый день маме, папе, и спрашиваете, что вам делать: с каким парнем встречаться, на какие концерты ходить?", – сказал Порошенко.

После этого пятый президент добавил, что сам на этот концерт не пошел.

Если сын считает, что какой-рокер, я его не знаю, говорит, что Крым это Украина, выступает против власти Путина и поддерживает российскую оппозицию. Он что маленький мальчик, чтобы спрашивать у меня разрешения?

– заявил Порошенко.

В заключение нардеп сказал журналистке, что задавая подобные вопросы, она работает не в интересах Украины.

Комментарий Порошенко об отдыхе его сына на концерте российского рэпера: видео

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