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      Они поехали воевать на Донбасс: Гнап о договоренностях руководства государства и "Беркута"

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      Беркут на Майдане / gettyimages

      В 2014 году в центре Киева были кровавые расстрелы. "Беркут" по указанию власти стрелял в активистов Революции Достоинства. До сих пор не расследованы дела тех кровавых событий.

      Это в программе "Политанатомия" прокомментировал журналист Дмитрий Гнап.

      По его словам, предыдущее высшее руководство страны – Петр Порошенко и Арсен Аваков не были заинтересованы в том, чтобы расследовать дела Майдана. Они оказывали давление на прокуратуру, на суды, чтобы эти дела саботировались и не расследовались.

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      "Почему? Вы помните, как в 2014 году после Майдана многим "беркутовцам" дали сбежать. Наиболее скандальный случай – когда отпустили командира Дмитрия Садовника так называемой черной роты "Беркута", которая убила больше всего майдановцев, выпустили из СИЗО под домашний арест. Потом он просто исчез – бежал в Россию. То возникает вопрос, как ему дали убежать", – отметил Дмитрий Гнап.

      Ответ мне дали несколько командиров еще в начале войны на Донбассе. Также я разговаривал с командиром черновицкого "Беркута", который освобождал гору Карачун. Он мне сказал, что есть неформальная договоренность между руководством государства на тот момент и руководителями "Беркута", что беркутовцы едут на Донбасс, а им за это прощается участие в событиях на Майдане. Они были едва ли не самым подготовленным боеспособным подразделением на тот момент,
      – добавил журналист.

      "Именно поэтому большая часть бойцов "черной роты" спокойно покинула страну, скандального Садовника выпустили под домашний арест. Значительная часть доказательств, при абсолютном невмешательстве министра Авакова, была уничтожена. Это оружие, из которого были совершены расстрелы на Майдане. Такой саботаж со стороны центральной власти, руководства МВД, ГПУ и судей осуществлялся не просто так, а в обмен на что-то", – подытожил Дмитрий Гнап.

      Смотрите видео 24 канала о Дне Достоинства и Свободы:

      Что известно о событиях на Майдане 18-20 февраля 2014 года?

      Это финальный и самый драматичный этап протестов. Во время него погибло более сотни протестующих, еще несколько тысяч получили ранения.

      Утром 18 февраля протестующие отправились к Верховной Раде, где депутаты должны рассмотреть изменения в Конституцию относительно ограничения полномочий президента. Однако по указанию председателя парламента Рыбака канцелярия отказывалась регистрировать этот документ. Это вызвало возмущение протестующих и привело к столкновениям с силовиками. Критической была ночь с 18 на 19 февраля. Тогда силовикам удалось захватить баррикаду на Крещатике, поджечь баррикаду на улице Институтской, лагерь протестующих и Дом профсоюзов.

      В течение 19 февраля протестующие удерживали позиции на Майдане. А силовые структуры начали подготовку к "антитеррористической операции"

      Утром 20 февраля протестующие перешли в контрнаступление. Несмотря на значительные потери, они смогли занять Украинский Дом, Октябрьский дворец и оттеснить силовиков к правительственному кварталу.

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      Теги: Новости Украины Беркут Война на Донбассе Революция достоинства Небесная Сотня
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