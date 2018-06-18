OPPO Find X показали на видео: чем удивит новинка

За несколько дней до официальной презентации OPPO Find X в сети появился рекламный ролик этого флагманского смартфона. Судя по видео, новое устройство получит еще более тонкие рамки, чем у Vivo Nex, который на данный момент имеет наибольшее соотношение площади экрана к корпусу.

Об этом сообщает SlashLeaks.

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В ролике продолжительностью всего несколько секунд все же можно рассмотреть дизайн новинки. Практически всю переднюю панель занимает большой вытянутый экран с закругленными углами. Только снизу можно заметить узкую рамку. Обратная сторона демонстрируют всего доли секунды, и там обращают на себя внимание двойная камера и необычное оформление задней крышки.

Ожидается, что Find X получит топовые технические характеристики, в том числе процессор Snapdragon 845, и передовые разработки компании OPPO. В частности, смартфон могут оснастить двойной камерой с пятикратным оптическим зумом без потери качества и технологией Super VOOC, которая позволяет зарядить устройство в считанные минуты.

Стоит отметить, что презентация OPPO Find X состоится уже 19 июня в Париже.

Рекламный ролик OPPO Find X – смотрите видео

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