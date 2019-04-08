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      Отель Hilton вырастет посреди парка во Львове: что известно

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      Второй в Украине Hilton появится во Львове
      Второй в Украине Hilton появится во Львове / Getty images

      На территории Парка культуры во Львове планируют построить первый отель всемирно известной сети Hilton.

      Что известно про отели Hilton?Это международная сеть отелей и курортов, принадлежащая корпорации Hilton Worldwide. Компанию в 1919 году основал Конрад Хилтон. На сегодня самой известной наследницей династии является популярная американская светская львица Пэрис Хилтон.

      Единственный на сегодня отель этой сети в Украине Hilton Kyiv расположен на бульваре Шевченко в Киеве.

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      Во Львове гостиницу намерены построить на территории бывшего музея истории войск Прикарпатского военного округа, который расположен на территории парка культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого.

      Главный архитектор Львова Юлиан Чаплинский отметил, что в настоящее время застройщик разрабатывает концепцию отеля и как только она будет готова, ее публично представят для обсуждения, пишет Zaxid.net.

      Во время заседания исполкома 5 апреля мэр Львова Андрей Садовый отметил, что застройщик также обязался провести реконструкцию Парка культуры, а над концепцией отеля будут работать международные архитектурные организации.

      Что известно о Hilton во Львове? Сейчас известно, что первый Hilton в Львове будет состоять из двух частей – половина здания будет классическим отелем, другая – апарт-отель.

      В сентябре 2018 депутаты Львовского горсовета согласовали продажу земельного участка площадью 1,06 гектара на улице Лыжвярской, 1 во Львове. За 18,5 миллионов гривен этот участок приобрело ООО "Апартотель".

      готель Хілтон парк культури Львів
      Первый отель Hilton в Львове планируют построить на территории Парка культуры

      В 2016 эта компания получила градостроительные условия и ограничения для проведения реконструкции здания под гостиницу и обустройству подземного паркинга.

      К слову, наследница крупнейшей в мире сети отелей и курортов Hilton – известная американская модель и актриса Пэрис Хилтон в марте 2018-го приезжала во Львов. Тогда ее приглашали на открытие реконструированного 5-звездочного Grand Hotel в центре города.

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      Теги: Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Гостиницы Строительство Новости Львова
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