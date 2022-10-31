Из-за ракетных обстрелов свет будут отключать в 6 регионах Украины: где не будет электроэнергии

31 октября 2022 , 12:22
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Герман Галущенко

Российские военные с утра 31 октября массово атаковали города Украины. Целью оккупантов снова стали энергетические объекты, из-за чего в шести регионах Украины будут выключать свет.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ракетным обстрелам подверглись электрические подстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации. В результате массированной атаки произошло частичное обесточивание.

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Сообщается, что экстренно введены графики отключения потребителей в:

  • Киеве,
  • Черкассах,
  • Запорожье,
  • Черкасской области,
  • Киевской области,
  • Кировоградской области,
  • Харьковской области,
  • Запорожской области,
  • Полтавской области.

Галущенко призвал украинцев в населенных пунктах, которые не пострадали от обстрелов, максимально снизить потребление электроэнергии.

Снижение нагрузки на энергосеть поможет нашим энергетикам быстрее возобновить энергоснабжение во временно обесточенных регионах,
– подчеркнул министр.

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  • Также ПВО сработало в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой и Львовской областях. В Винницкой и Хмельницкой областях обломки упали на гражданские объекты. По предварительным данным, никто не пострадал.
  • Оккупанты попали по объектам инфраструктуры Черкасщины и Запорожья. Также ракеты российских террористов попали в энергетический объект в Кировоградской области.

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  • Неспокойно с утра было в Харьковской области. В Харькове зафиксировано 2 прилета. Взрывы раздавались и в Чугуевском районе Харьковщины.
  • Впервые с начала полномасштабного вторжения зафиксирован ракетный удар по территории Черновицкой области. Россияне атаковали критическую инфраструктуру области.
  • Оккупанты нанесли ракетные удары по энергетическим объектам в Днепре и Павлограде. Разрушения на местах попадания серьезные.

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Автор: Михайло Гема