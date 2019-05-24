Отмена указа о роспуске Рады: в ЦИК надеются, что КС срочно рассмотрит этот вопрос

В Центральной избирательной комиссии ожидают, что Конституционный Суд срочно примет решение о конституционности или неконституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Желательно – до дня голосования досрочных парламентских выборов, назначенного этим же указом на 21 июля.

Конституционное представление 62 народных депутатов о соответствии Основному закону указа Президента Украины Владимира Зеленского "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" суд зарегистрировал 24 мая.

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Секретарь Центральной избирательной комиссии Наталия Бернацкая пояснила, что Конституционный суд рассматривает такие представления в течение шести месяцев, однако может принять решение быстрее, если говорится о вопросе, который является крайне важным. Например, сократить срок рассмотрения до одного месяца. Об этом Бернацкая сказала в интервью ТСН в пятницу, 24 мая.

По ее словам, для ЦИК очень важно, чтобы Конституционный суд как можно быстрее рассмотрел представление народных депутатов.

В любом случае, это решение мы ожидаем до завершения избирательного процесса и до дня голосования,

– подчеркнула Бернацкая.

И объяснила, что это решение будет иметь "правовые последствия". Но понятными для ЦИК они станут лишь тогда, когда члены комиссии увидят юридическую позицию Конституционного Суда: действительно ли суд укажет на конституционность или неконституционность указа, и будут ли прописаны какие-либо дальнейшие шаги.

Можно ли обжаловать указ президента о роспуске Рады и отменить его – в материале 24 канала.



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