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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ
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      Отмена указа о роспуске Рады: в ЦИК надеются, что КС срочно рассмотрит этот вопрос

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      Конституционный суд зарегистрировал представление депутатов относительно указа о роспуске Рады
      Конституционный суд зарегистрировал представление депутатов относительно указа о роспуске Рады / Иллюстративное фото

      В Центральной избирательной комиссии ожидают, что Конституционный Суд срочно примет решение о конституционности или неконституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Желательно – до дня голосования досрочных парламентских выборов, назначенного этим же указом на 21 июля.

      Конституционное представление 62 народных депутатов о соответствии Основному закону указа Президента Украины Владимира Зеленского "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" суд зарегистрировал 24 мая.

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      Секретарь Центральной избирательной комиссии Наталия Бернацкая пояснила, что Конституционный суд рассматривает такие представления в течение шести месяцев, однако может принять решение быстрее, если говорится о вопросе, который является крайне важным. Например, сократить срок рассмотрения до одного месяца. Об этом Бернацкая сказала в интервью ТСН в пятницу, 24 мая.

       

      По ее словам, для ЦИК очень важно, чтобы Конституционный суд как можно быстрее рассмотрел представление народных депутатов.

      В любом случае, это решение мы ожидаем до завершения избирательного процесса и до дня голосования,
      – подчеркнула Бернацкая.

      И объяснила, что это решение будет иметь "правовые последствия". Но понятными для ЦИК они станут лишь тогда, когда члены комиссии увидят юридическую позицию Конституционного Суда: действительно ли суд укажет на конституционность или неконституционность указа, и будут ли прописаны какие-либо дальнейшие шаги.

      Можно ли обжаловать указ президента о роспуске Рады и отменить его – в материале 24 канала.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Роспуск Рады Конституционный суд Конституция ЦИК Парламентские выборы 2019
      Источник: 24 канал
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