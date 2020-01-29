Отопление может подешеветь: Оржель назвал причину

Украина выйдет из отопительного сезона с избыточными запасами природного газа в подземных хранилищах. А это является одной из причин для меньших сумм в платежках украинцев за газ.

О перспективах Украины сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель. Обратите внимание: Украинцам вернут переплату за газ, купленный за страховой цене Мы 100% выходим с избыточными запасами из отопительного периода,

– отметил он. Кроме того, по словам Оржеля, значительные запасы газа также в европейских хранилищах. Большие запасы, транзитный контракт с Россией и теплая зима будут способствовать снижению цены на газ в Европе. А это положительно повлияет и на цены в платежках конечных потребителей. Что известно о запасах газа в хранилищах Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах составляют 17,24 миллиарда кубометров. То есть с начала сезона отбора топлива – 2 ноября – запасы сократились на 20,9%.

В отопительный сезон 2019 – 2020 годов, который стартовал 1 ноября, Украина вошла с максимальными за последние десять лет запасами газа – 21 миллиард 783,68 миллиона кубических метров.