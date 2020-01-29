15:33
29 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ПАСЕ СДЕЛКА ВЕКА ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Теория Жириновского про коронавирус. Россиян отговаривают от доллара
      Вєсті Кремля
      21:45, 28 января
      Вести.UA: безработный Ляшко и бешеные заработки. Дорогущая покупка Ахметова
      Вєсті.UA
      21:23, 28 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      КОРОНАВИРУС 2020 ПАСЕ СДЕЛКА ВЕКА ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ

      Отопление может подешеветь: Оржель назвал причину

      70 Читати новину українською
      Украина завершит отопительный сезон с избыточными запасами газа / rbc.ua

      Украина выйдет из отопительного сезона с избыточными запасами природного газа в подземных хранилищах. А это является одной из причин для меньших сумм в платежках украинцев за газ.

      О перспективах Украины сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

      Обратите внимание: Украинцам вернут переплату за газ, купленный за страховой цене

      Мы 100% выходим с избыточными запасами из отопительного периода,
      – отметил он.

      Кроме того, по словам Оржеля, значительные запасы газа также в европейских хранилищах. Большие запасы, транзитный контракт с Россией и теплая зима будут способствовать снижению цены на газ в Европе. А это положительно повлияет и на цены в платежках конечных потребителей.

      Что известно о запасах газа в хранилищах

      • Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах составляют 17,24 миллиарда кубометров. То есть с начала сезона отбора топлива – 2 ноября – запасы сократились на 20,9%.
      • В отопительный сезон 2019 – 2020 годов, который стартовал 1 ноября, Украина вошла с максимальными за последние десять лет запасами газа – 21 миллиард 783,68 миллиона кубических метров.
      Елена Зеркаль перешла в "Нафтогаз": биография дипломата
      сегодня
      12525
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Газ Алексей Оржель Министерство энергетики и защиты окружающей среды Тарифы на газ Отопительный сезон
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:31 Руководителя Укрзализныци уволили с должности: биография Евгения Кравцова
      1701
      сегодня , 15:00 Можно поздравить Минфин
      Сергій Фурса 91
      сегодня , 14:50 Сделка века: от чего зависит судьба палестино-израильского конфликта
      Анатолій Максимов 236
      сегодня , 13:05 Тропики в украинском селе: как местные бизнесмены выращивают бананы рядом с грушами
      231
      сегодня , 13:00 День памяти героев Крут: 300 пали, чтобы встали миллионы!
      Ярослав Юрчишин 119
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук