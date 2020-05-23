Как организовать отпуск-2020: заграничный отдых дешевым точно не будет

Сколько будет стоить поездка на море в этом году и что делать, чтобы не упустить сезон летних отпусков – рассказала директор туристического агентства.

Куда ехать, чтобы не отдать за летний отдых все имеющиеся деньги? Что делать, если тур уже был оплачен, но не состоялся и чего ждать от летнего отдыха в 2020 году? Об этом в интервью 24 каналу рассказала основатель и директор туристического агентства Tasty travel, активная путешественница по Украине Дарья Сапожникова.

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Дарья Сапожникова / Фото из архива Сапожниковой

Самая стабильная цена – в Турции и Египте

Летний отдых в этом году будет дороже прошлогоднего?

Дороже. Потому что, если он и будет, то требования, которые к нему выставят министерства здравоохранений разных стран, будут достаточно сложными. Необходимо будет выполнять дополнительные условия, которые будут требовать дополнительных затрат. Поэтому заграничный отдых в это году дешевым не будет точно.

Можем уже прогнозировать насколько дорогим он будет?

Пока сложно сказать. На лето в принципе цены никогда не были дешевыми. В наших любимых Турции и Египте стабильно, из года в год, до конца мая цены были более-менее приличные. А с июня и до конца августа они резко возрастали на хорошие отели.

Если сейчас смотреть самый бюджетный вариант трехзвездочного отеля в Турции, то получится около 600 долларов на двоих, но цены постоянно увеличиваются. Бюджетная "пятерка" – около 900 долларов. В Египте цены на отдых в начале июля в пятизвездочном отеле стартуют с 750 долларов на двоих.

Бюджетные отели в формате "все включено" нам в этом году будут доступны?

Сложно сказать. Опять-таки, из-за тех требований, которые выставлены к безопасному отдыху. Например, в отелях должен быть дополнительный врач, нужно проводить дополнительную дезинфекцию, должно выдерживаться расстояние между туристами.

В основном, отели – это масс-маркет. Они рассчитаны на то, что много людей приезжают к ним на отдых, они все толпой идут есть, все толпой идут на пляж и там плотненько лежат. Сейчас же отдыхающим нужно заплатить за свой отдых, за дополнительные сервисы и за свободное место рядом с собой.

А какие требования по безопасности выдвигают Турция и Египет?

У них еще продолжаются дискуссии. Что-то постоянно меняется и какие-то конкретные тенденции определить невозможно. Что я вижу по туристам – люди куда-то полетят только после того, как им скажут, что это безопасно, все под контролем и продезинфицировано.

Отдых в Турции и Египте в этом году будет дороже / Фото из архива Сапожниковой

Когда начинать бронировать туры

Можно сейчас рассчитывать на то, что к осени к нам вернется возможность отдохнуть на море за приемлемые деньги и уже начинать бронировать туры?

Сложно сейчас предугадать, как оно будет. Возможно, из-за того, что летом нормального сезона не будет, он просто сдвинется на осень. Возможно, будет новая вспышка вируса, о которой начинают говорить, и все снова закроют границы. В этом году все в замешательстве. Бронировать что-то на осень я лично своим туристам пока не советую.

Почему?

Потому что ничего не понятно. Если кто-то уже вложил деньги и ему надо перебронировать отдых – это, возможно, хороший вариант. Тогда за эти же деньги можно полететь отдыхать осенью, когда отдых, возможно, будет стоить дороже. Можно попробовать рискнуть, оплаченные деньги вам все равно быстро не вернут. Но если деньги у вас пока на руках – лучше подождать и никуда их не вкладывать.

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Выгоднее бронировать поездки ближе к дате вылета?

Да. Тогда будет понятно, полетишь ты на отдых или нет. Возможно, через месяц что-то изменится, но пока все работает так. Все непонятно, а вкладывать деньги в "непонятно" нету смысла. Есть риск, что в таких условиях турист заплатит деньги, но никто никуда не полетит, или не получит все услуги в полной мере.

От туроператоров ситуация тоже не зависит, они завязаны на том, что происходит в других странах и у их партнеров. Слишком много внешних факторов влияют на ситуацию. В прошлые годы могла возникнуть ситуация, когда ты забронировала отдых в одном отеле, а приехав в страну, тебя по факту везут в другой отель. Такое особенно часто случалось в дешевом сегменте турецких отелей. Теперь же высок риск того, что различные неприятные ситуации будут случаться еще чаще.

Бронировать туры выгоднее ближе к дате вылета / Фото из архива Сапожниковой

Что делать тем людям, которые заранее бронировали себе туры и уже сейчас понимают, что они никуда не едут? Просить турагента вернуть деньги?

Смотри, у турагента денег нет. Когда турист оплачивает тур, турагент тут же пересылает деньги туроператору. Который, в свою очередь, тут же их передает своим партнерам, оплачивая наперед все те услуги, которые хочет получить турист. Получается, что деньги туриста раскидываются на те ячейки, из которых состоит его тур. Собрать их назад – сложно.

На каком компромиссе сошлись на рынке сейчас. Деньги туриста сохраняются, они заморожены и как только появится возможность, турист сможет их использовать. Некоторые туроператоры готовы менять туры без доплаты, некоторые – говорят, что, возможно, придется доплатить какую-то разницу, потому что какая-то разница в цене, все же, будет.

Что могут сделать туристы?

Отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и контактировать со своим турагентом. Турагенты каждый день отслеживают, что меняется у операторов, какие появляются дополнительные варианты и предложения.

Отдельная история с людьми, которые планировали отдых во время карантина, и бронировали какие-то туры. Есть те, кто не успел оформить возврат денег – все, что они заплатили, автоматически переходит на депозит, который можно использовать до конца года. Тем же, кто этот возврат успел оформить с какими-то штрафами в 10-20%, все обещают вернуть после карантина в порядке живой очереди. Думаю, когда туроператоры вернуться к более-менее нормальной работе, все станет понятнее, потому что сейчас очень тяжело добиться от кого-то каких-то ответов. В любом случае, всем желающим дадут возможность воспользоваться этими деньгами для будущего отдыха. Главное, чтобы туроператор не обанкротился.

Что выгоднее – оформлять возврат или оставлять деньги на будущий отдых?

Все зависит от желания и возможностей. Если человек хочет отдохнуть в этом году, то, конечно, депозит – более выгодный вариант. Если же живые деньги на руках нужнее – нужно добиваться возврата, но это будет очень длительный процесс после окончания карантина.

Дарья Сапожникова / Фото из архива Сапожниковой

Куда ехать летом

Тем, кто не хочет терять возможности отдохнуть летом, что делать? Какие варианты бюджетного отдыха могут быть?

Если говорить о заграничном отдыхе – надо следить, что будет происходить в Европе. Возможно, именно она станет тем спасательным кругом, который сможет спасти наш летний отдых и нервы. Но это не точно. Можно посматривать на автобусные туры в Европу с отдыхом на море. К автобусным перевозкам уже выставили требования по безопасности, туроператорам будет проще рассчитать фиксированную стоимость. Как правило, туроператоры договариваются с небольшими отелями недалеко от пляжа. Главный минус такого отдыха – долгая дорога к морю. В основном переезд занимает сутки.

Я бы смотрела на отдых в Украине. Потому что на этот отдых мы точно сможем доехать. Другой вопрос, каким будет уровень этого отдыха и смогут ли украинские отели предоставить нам тот сервис, к которому мы привыкли, отдыхая в Турции и Египте. Впрочем, возможно, это как раз тот год, когда стоит попробовать для себя что-то новое: сплавы, походы, те же горы. Или найти те места, где вы еще не были.

Ты бы лично что своим туристам рекомендовала из вариантов летнего отдыха?

Ой, много чего. У нас есть абсолютно волшебная Тернопольская область с прекрасными предложениями по сплавам. Ездить там на машине абсолютно невозможно из-за качества дорог, но плавать на катамаранах или каяках – просто отлично. Там очень красивая природа, волшебные водопады, заброшенные старые замки и особняки. Это – вариант спокойного и тихого отдыха с минимальным количеством людей.

Прогнозируют рост туристов на острове Джарылгач в Херсонской области. Поскольку это – национальный парк и там нельзя строить основательных домов, отелей там нет. Там – отдых на природе в палатке. В этом есть свои плюсы. К вам в лагерь забредают олени, кабанчики подходят и тыкаются в тебя носиками, сказочные закаты и восходы прямо на берегу моря. В прошлом году, когда мы там были, уже начинали строить временные фанерные домики. Все очень просто: стены, кровати, небольшая веранда с видом на море. Это не отель, конечно, но, все же, и не палатка.

Отдых на острове Джарылгач в Херсонской области / Фото из архива Сапожниковой

Карпаты и Закарпатье полностью готовы к приему туристов хоть сейчас. Там сервис не рассчитан на масс-маркет. Он рассчитан на уютный отдых вдали от людей своей маленькой компанией. Но, возможно, сейчас именно в этом и будет его преимущество. Термальные источники в Косино. Садыбы на любой бюджет в Яремче или Ворохте. Красник, где очень мало туристов, зато с полонины открывается красивый вид на Черногорский хребет. В Славском много вариантов жилья любого уровня и есть чем занять себя. Лумшоры – бывший чешский бальнеологический курорт, где можно релаксировать в чанах с минеральными водами. Тихие домики вокруг Синевира. На Тячивщине предлагают прекрасный отдых в доме на дереве. Это – максимально инстаграмный вид отдыха, когда просыпаешься, и пьешь утренний кофе на балкончике, с видом на горы и облака. Словом, там научились делать красиво для туристов. Одна беда – дороги.

Еще варианты?

Масса. Есть Черкасская область. Это – отличный вариант загородного отдыха для киевлян. Там множество баз отдыха, которые давно скучают по туристам, и прекрасная природа. Это для тех, кому хочется отдохнуть в лесах у озера. Черновицкая область у нас максимально недооценена. Там много отелей, причем достаточно неплохого уровня вдоль реки Днестр. У нас есть Хмельницкая область, с ее скальными монастырями удивительной красоты и Бакотой. Сплавы на Южном Буге на Винничинне. В последнее время набирают популярность туры по забытым особнякам и церквям. Тут Черниговщина и Житомирщина действительно удивляют.

У нас есть на что посмотреть и чем заняться. Вполне возможно, что это будет именно тот год, когда украинский турист научиться наслаждаться разными видами отдыха, а не только лежанием на пляже.

Сплавы – вариант спокойного отдыха на воде / Фото из архива Сапожниковой

А если хочется моря, но не на Джарылгач и не в Одессу, куда ехать?

В Одесской области, недалеко от Тузловского лимана, есть Лебедевка. Там чисто, белые пляжи и условно комфортно. Как и в Затоке, можно найти вариант отдыха на разный бюджет, но людей поменьше пока что. Кинбурнская коса, где есть варианты отдыха в небольших семейных отелях.

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Есть пляжный отдых в районе Бердянска и Мариуполя, но там про сервис уровня Турции и Египта говорить сложно. В принципе, уровень услуг и сервиса пляжного отдыха в Украине – обнять и плакать. За приличный отель придется заплатить дороже, чем в Европе.