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      Отравление угарным газом: почему возникает и как уберечься

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      Во Львове двое 13-летних детей попали в больницу из-за отравления угарным газом. И это не первый такой случай, на этой неделе, надышавшись газа, умер мужчина, в начале года – молодая пара туристов из Киева.

      Причиной отравления могла стать газовая плита в квартире. Двое детей сейчас в реанимации, медики рассказали, что их состояние стабильное.

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      Несколько дней назад во Львове от отравления угарным газом погиб мужчина. Делал ремонт, грелся газовой плитой, а окна в помещении захлопнул.

      С начала года это уже восьмой смертельный случай отравления угарным газом во Львове. В январе погибла молодая пара туристов из Киева. Вместе с еще двумя друзьями они сняли квартиру в центре Львова. Отопление в доме – печное.

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      Печное отопление во Львове

      Погибшие Настя и Андрей ночевали именно в комнате с печкой. Их друзей спасло то, что в помещении где они спали, было окно.

      У нас есть адвокат, дело идет, мы подали в суд на владельцев квартиры. Но пока результата нет. Там было дело с вентиляционной системой. Было все сделано не очень хорошо и из-за этого обратная тяга пошла не наружу, а внутрь,
      – двоюродная сестра погибшего Ольга Федосова.

      Владельцы квартир нередко пренебрегают элементарными правилами безопасности. И подвергают опасности других. Поэтому, спасатели еще раз напоминают правила пользования печным и газовым отоплением.

      В центральной части города есть много квартир, где еще отапливают печками. У каждой печи должен быть лист, чтобы искры, которые опадают, не вызвали пожар. И запас дров не должен превышать запас на одни сутки. Ни в коем случае не перекрывать вентиляционные каналы, чтобы был приток свежего воздуха. Относительно газового отопления, стоит напомнить, что нельзя использовать газовые комфорки и газовые плиты для обогрева помещения.
      – спикер ГСЧС Львовщины Виталий Туровцев.

      В старой части Львова больше всего самовольно переоборудованных систем отопления. И именно здесь больше всего таких случаев. В прошлом году от угарного газа погибли 20 человек.

      Чем опасен угарный газ

      • Угарный газ без цвета, запаха и вкуса. Обнаружить его сложно, и то  -лишь с помощью специальных приборов.

      • После того, как угарный газ попадает в организм, он соединяется с гемоглобином.

      • Как следствие, кровь теряет способность переносить и доставлять кислород в ткани.

      • Из-за этого человек погибает от удушья.

      Главные симптомы отравления угарным газом

      Як вберегтися від отруєння чадним газом: корисні поради
      Главной причною массовых отравлений является неправильное обращение с газовыми приборами

      И газовики, и медики утверждают: главной причиной массовых отравлений является неправильное обращение с газовыми приборами и неумение вовремя распознать симптомы отравления. Ведь их легко спутать с пищевым отравлением или даже гриппом.

      Основные симптомы:

      1. головная боль,
      2. утомление,
      3. отдышка,
      4. сухой кашель,
      5. тошнота.

      Более серьезные симптомы:

      1. потеря равновесия,
      2. потеря зрения,
      3. нарушение памяти или же потеря сознания.

      И все это даже в течение двух часов.

      Как уберечься от отравления угарным газом

      • Не используйте газовую плиту, чтобы обогреть свой дом.

      Як вберегтися від отруєння чадним газом: корисні поради
      Не обогревайте дом газовой плитой

      • Не устанавливайте вытяжку в помещениях, где есть газовый котел.

      Як вберегтися від отруєння чадним газом: корисні поради
      Вытяжка и газовый котел не должны быть в одном помещении

      * Имейте полезную привычку проверять, исправны ли газовые приборы.

      • Регулярно проветривайте помещение, если в них есть эти газовые приборы. А в окне такой комнаты еще и стоит установить так называемый проветриватель, чтобы был постоянный доступ кислорода.

      Если же у вас печное отопление, не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорели.

      • Трещины в печной кладке или засоренный дымоход могут привести к беде.

      • Позаботьтесь о хорошей вентиляции. Это касается и квартир, и жилых домов, и гаражей.

      Як вберегтися від отруєння чадним газом: корисні поради
      Переверяйте вентиляцию в доме

       Автолюбители, работающие в гараже с включенным двигателем тоже подвергают себя опасности.

      Як вберегтися від отруєння чадним газом: корисні поради
      Осторожно работайте в гараже

      • А чтобы быть полностью спокойным, купите специальный прибор – индикатор, который сигнализирует в случае утечки газа и угарного газа.

      Як вберегтися від отруєння чадним газом: корисні поради
      Индикатор угарного газа

      Элементарная внимательность и соблюдение правил пожарной безопасности может спасти вашу жизнь. Не пренебрегайте этим.

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      Теги: Новости Украины Газ Новости Львова ГСЧС
      Источник: 24 канал
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