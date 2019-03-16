Отравление угарным газом: почему возникает и как уберечься

Во Львове двое 13-летних детей попали в больницу из-за отравления угарным газом. И это не первый такой случай, на этой неделе, надышавшись газа, умер мужчина, в начале года – молодая пара туристов из Киева.

Причиной отравления могла стать газовая плита в квартире. Двое детей сейчас в реанимации, медики рассказали, что их состояние стабильное.

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Несколько дней назад во Львове от отравления угарным газом погиб мужчина. Делал ремонт, грелся газовой плитой, а окна в помещении захлопнул.

С начала года это уже восьмой смертельный случай отравления угарным газом во Львове. В январе погибла молодая пара туристов из Киева. Вместе с еще двумя друзьями они сняли квартиру в центре Львова. Отопление в доме – печное.



Печное отопление во Львове

Погибшие Настя и Андрей ночевали именно в комнате с печкой. Их друзей спасло то, что в помещении где они спали, было окно.

У нас есть адвокат, дело идет, мы подали в суд на владельцев квартиры. Но пока результата нет. Там было дело с вентиляционной системой. Было все сделано не очень хорошо и из-за этого обратная тяга пошла не наружу, а внутрь,

– двоюродная сестра погибшего Ольга Федосова.

Владельцы квартир нередко пренебрегают элементарными правилами безопасности. И подвергают опасности других. Поэтому, спасатели еще раз напоминают правила пользования печным и газовым отоплением.

В центральной части города есть много квартир, где еще отапливают печками. У каждой печи должен быть лист, чтобы искры, которые опадают, не вызвали пожар. И запас дров не должен превышать запас на одни сутки. Ни в коем случае не перекрывать вентиляционные каналы, чтобы был приток свежего воздуха. Относительно газового отопления, стоит напомнить, что нельзя использовать газовые комфорки и газовые плиты для обогрева помещения.

– спикер ГСЧС Львовщины Виталий Туровцев.

В старой части Львова больше всего самовольно переоборудованных систем отопления. И именно здесь больше всего таких случаев. В прошлом году от угарного газа погибли 20 человек.

Чем опасен угарный газ

• Угарный газ без цвета, запаха и вкуса. Обнаружить его сложно, и то -лишь с помощью специальных приборов.

• После того, как угарный газ попадает в организм, он соединяется с гемоглобином.

• Как следствие, кровь теряет способность переносить и доставлять кислород в ткани.

• Из-за этого человек погибает от удушья.

Главные симптомы отравления угарным газом