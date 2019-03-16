Отравление угарным газом: почему возникает и как уберечься
Во Львове двое 13-летних детей попали в больницу из-за отравления угарным газом. И это не первый такой случай, на этой неделе, надышавшись газа, умер мужчина, в начале года – молодая пара туристов из Киева.
Причиной отравления могла стать газовая плита в квартире. Двое детей сейчас в реанимации, медики рассказали, что их состояние стабильное.
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Несколько дней назад во Львове от отравления угарным газом погиб мужчина. Делал ремонт, грелся газовой плитой, а окна в помещении захлопнул.
С начала года это уже восьмой смертельный случай отравления угарным газом во Львове. В январе погибла молодая пара туристов из Киева. Вместе с еще двумя друзьями они сняли квартиру в центре Львова. Отопление в доме – печное.
Печное отопление во Львове
Погибшие Настя и Андрей ночевали именно в комнате с печкой. Их друзей спасло то, что в помещении где они спали, было окно.
У нас есть адвокат, дело идет, мы подали в суд на владельцев квартиры. Но пока результата нет. Там было дело с вентиляционной системой. Было все сделано не очень хорошо и из-за этого обратная тяга пошла не наружу, а внутрь,
– двоюродная сестра погибшего Ольга Федосова.
Владельцы квартир нередко пренебрегают элементарными правилами безопасности. И подвергают опасности других. Поэтому, спасатели еще раз напоминают правила пользования печным и газовым отоплением.
В центральной части города есть много квартир, где еще отапливают печками. У каждой печи должен быть лист, чтобы искры, которые опадают, не вызвали пожар. И запас дров не должен превышать запас на одни сутки. Ни в коем случае не перекрывать вентиляционные каналы, чтобы был приток свежего воздуха. Относительно газового отопления, стоит напомнить, что нельзя использовать газовые комфорки и газовые плиты для обогрева помещения.
– спикер ГСЧС Львовщины Виталий Туровцев.
В старой части Львова больше всего самовольно переоборудованных систем отопления. И именно здесь больше всего таких случаев. В прошлом году от угарного газа погибли 20 человек.
Чем опасен угарный газ
• Угарный газ без цвета, запаха и вкуса. Обнаружить его сложно, и то -лишь с помощью специальных приборов.
• После того, как угарный газ попадает в организм, он соединяется с гемоглобином.
• Как следствие, кровь теряет способность переносить и доставлять кислород в ткани.
• Из-за этого человек погибает от удушья.
Главные симптомы отравления угарным газом
Главной причною массовых отравлений является неправильное обращение с газовыми приборами
И газовики, и медики утверждают: главной причиной массовых отравлений является неправильное обращение с газовыми приборами и неумение вовремя распознать симптомы отравления. Ведь их легко спутать с пищевым отравлением или даже гриппом.
Основные симптомы:
- головная боль,
- утомление,
- отдышка,
- сухой кашель,
- тошнота.
Более серьезные симптомы:
- потеря равновесия,
- потеря зрения,
- нарушение памяти или же потеря сознания.
И все это даже в течение двух часов.
Как уберечься от отравления угарным газом
• Не используйте газовую плиту, чтобы обогреть свой дом.
Не обогревайте дом газовой плитой
• Не устанавливайте вытяжку в помещениях, где есть газовый котел.
Вытяжка и газовый котел не должны быть в одном помещении
* Имейте полезную привычку проверять, исправны ли газовые приборы.
• Регулярно проветривайте помещение, если в них есть эти газовые приборы. А в окне такой комнаты еще и стоит установить так называемый проветриватель, чтобы был постоянный доступ кислорода.
• Если же у вас печное отопление, не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорели.
• Трещины в печной кладке или засоренный дымоход могут привести к беде.
• Позаботьтесь о хорошей вентиляции. Это касается и квартир, и жилых домов, и гаражей.
Переверяйте вентиляцию в доме
• Автолюбители, работающие в гараже с включенным двигателем тоже подвергают себя опасности.
Осторожно работайте в гараже
• А чтобы быть полностью спокойным, купите специальный прибор – индикатор, который сигнализирует в случае утечки газа и угарного газа.
Индикатор угарного газа
Элементарная внимательность и соблюдение правил пожарной безопасности может спасти вашу жизнь. Не пренебрегайте этим.