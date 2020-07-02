О причинах отставки председателя Национального банка Украины Якова Смолия – в эфире программы "Политанатомия" рассказали инвестиционный банкир Сергей Фурса, политический эксперт Олег Саакян, политолог Петр Олещук и экс-премьер-министр Алексей Гончарук.

Также в эфире 24 канала эксперты обсудили независимость Нацбанка и риски девальвации.

Почему Смолий ушел в отставку

Сергей Фурса: Есть давление, которое есть постоянно со стороны парламентского комитета, людей, которые работают на Коломойского. Это не нормально, потому что это политическое давление.

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Он заявил об отставке после разговора с Зеленским. Там наверняка были какие-то угрозы, мы не знаем какие. До этого не было желания уходить в отставку, оно появилось только вчера после разговора с президентом в закрытом кабинете. Что ему говорили – мы не знаем, там могли быть разные вещи, например: "вот я сейчас возьму позвоню Баканову и тебя посадят", могли быть разные вещи, которые заставили написать заявление на отставку именно там.

Как мир реагирует на отставку Смолия Мировые экономисты и банкиры негативно отреагировали на отставку главы Национального банка Украины. В частности, представители Большой семерки заявили, что подрыв независимости Нацбанка может привести откат в развитии устойчивой финансовой системы Украины. В МВФ считают, что руководство Смолия наглядно продемонстрировало ключевую роль независимого центрального банка в современной макроэкономической политике.

Олег Саакян: Если была фраза "я позвоню Баканову и тебя посадят", и человек после этого уходит в отставку, то соответственно этот человек понимает, что его есть за что посадить. Относительно Смолия у общества есть также определенные претензии. Если взять среду экономистов, то говорят о таких ошибках как курсовое ралли, о дважды меньшем показателе инфляции от запланированного, который был, и это отразилось на экспортерах. Достаточны ли эти претензии, чтобы снимать этого человека? Оснований юридических нет.

Прежде всего он говорил о политическом давлении, он не говорил об угрозах, ни то, что его выжимают, он четко сказал о политическом давлении. В той демократии, в которой мы живем, со всеми ее недостатками, все руководители Нацбанка всегда были политическими фигурами, за последние 10 – 15 лет никто не просидел свой срок до конца. Соответственно, человек, который идет на эту должность, четко понимает, в какой стране он будет работать. Если он хочет быть независимым, то должен бороться за это и иметь к этому волю и тягу.

Петр Олещук: Мы даже пока не знаем, какова была его (Смолия – 24 канал) мотивация. Ее даже официально не обнародовали. Если бы это произошло в результате какого-то соответствующего решения, принятого незаконным способом – тогда можно было бы о чем-то говорить

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Алексей Гончарук: Это может быть связано с тем, что в команде президента есть люди, которые считают, что денежная эмиссия – это хорошая идея. НБУ и Смолий, очевидно, не видели для себя такого варианта с точки зрения монетарной политики, которую они себе планировали.

Нужно спрашивать непосредственно у Смолия, почему все произошло именно так, и что он имел в виду, когда говорил о политическом давлении.

Что будет с независимостью Нацбанка

Сергей Фурса: Катастрофу видят не в уходе Смолия, хотя он очень важный банкир. Катастрофу видят в возможной потере независимости Нацбанка. И в том, как он был уволен прослеживается возможность потери этой независимости.

Больше о независимости Нацбанка – читайте по ссылке.

Украине грозит девальвация?

Сергей Фурса: Печать денег, о которой сейчас говорится это так или иначе приводит к девальвации. Сегодня НБУ защищал курс национальной валюты. Поэтому из резервов было подано примерно 200 миллионов долларов. То есть, та девальвация, которая произошла сегодня где-то на 2%, учитывает то, что Нацбанк стал и просто это останавливал.

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