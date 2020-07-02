Мировые экономисты и банкиры плохо отреагировали на отставку главы Национального банка Украины Якова Смолия. Представители Большой семерки заявили, что подрыв независимости Нацбанка может вызвать откат в развитии устойчивой финансовой системы Украины. А в международной инвестиционной компании Dragon Capital решили приостановить инвестиции в Украину. Кроме того, под угрозой – сотрудничество с МВФ.

О возможных последствиях таких кадровых изменений и что говорят эксперты – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Финансовая стабильность под вопросом

Национальная валюта за сутки потеряла 30 копеек, международные компании приостанавливают инвестиции в Украину, а стоимость украинских ценных бумаг падает – и это лишь первая реакция на заявление об отставке от главы Нацбанка Якова Смолия.

Мы получили деньги от МВФ, ЕС, Всемирного банка. Последние деньги зашли буквально день назад. И сразу после этого мы давим на НБУ! Это полностью разрушает доверие, которое есть в цивилизованном мире к Украине,

– считает инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Национальный банк Украины международные инвесторы считали независимым. Отставка главы НБУ как будто из-за политического давления подорвет это доверие, говорят эксперты. Однако о каком политическом давлении идет речь – пока никто ответа дать не может.

"Будем общаться со Смолием, спросим у него о какой именно политическое давление он говорит и кто его вынуждает к тем или иным действиям. Ибо, по моему убеждению, сами по себе заявления наших отдельных депутатов не могут считаться политическим давлением", – заявил глава финансового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев.

Не обошлось без олигархов

В Раде критиковали политику НБУ. Профильный комитет обвинил регулятора в том, что тот искусственно девальвировал гривну и медленно снижал учетную ставку. Однако эти претензии вряд ли можно считать политическим давлением. Эксперты говорят, что не обошлось в деле и без олигархов.

Это интересы господина Коломойского. Группа Коломойского активно давила на НБУ, чтобы получить контроль над "Приватбанком". Другой интерес – они пытаются изменить политику НБУ. Говорят, что ничего плохого нет в печатании денег,

– отметил Фурса.

Но опытные банкиры против такой политики. В частности банкир Владимир Лавренчук, имя которого упоминают среди вероятных кандидатов на должность председателя НБУ.

"Некоторые называют это "печатный станок". Украина не имела никогда успеха, когда включала этот станок. украинцы видели много кризисов, поэтому цена печатанию денег – мы эту цену знаем", – сказал Владимир Лавренчук.

Однако экономист Борис Кушнирук считает, что это инфляция и девальвация. Но в этом случае печать денег – скорее необходимость и способ избавиться от дефицита бюджета.

Что говорит Минфин

Между тем в Министерстве финансов успокаивают: у Нацбанка есть резервы, следовательно – и запас прочности.

"Считаю, что отставка главы НБУ не должна влиять на макроэкономическую стабильность Украины. Сейчас, как никогда, у нас достаточно экономических возможностей, чтобы обеспечить стабильность", – заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Реакция МВФ

МВФ тоже отреагировал на вероятную отставку Смолия. Там отметили достижения управленца, а также выразили надежду, что и его преемник обеспечивает независимость НБУ. Ведь от этого зависит дальнейшее сотрудничество между Украиной и МВФ.

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