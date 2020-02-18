Ожесточенный бой под Золотым: посольство США обратилось к России

В посольстве США отреагировали на ожесточенное сражение под Золотым на Донбассе, состоявшееся утром 18 февраля. Тогда пророссийские боевики пошли в наступление, в результате чего украинские военные понесли потери.

Как отметили в американском диппредставительстве, они глубоко озабочены сообщениями об эскалации конфликта на Донбассе.

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Кроме того, дипломаты настойчиво призвали Россию придерживаться своих обязательств по минским и нормандским соглашениям.

Кто еще осудил агрессию боевиков под Золотым:

МИД Литвы : по словам главы ведомства Линаса Линкявичюса, имплементация минских соглашений невозможна без прекращения огня.

: по словам главы ведомства Линаса Линкявичюса, имплементация минских соглашений невозможна без прекращения огня. МИД Украины : украинское внешнеполитическое ведомство отметило, что наступление боевиков нарушает договоренности, достигнутые в рамках последнего нормандского саммита, также дипломаты призвали международное сообщество осудить эту эскалацию.

: украинское внешнеполитическое ведомство отметило, что наступление боевиков нарушает договоренности, достигнутые в рамках последнего нормандского саммита, также дипломаты призвали международное сообщество осудить эту эскалацию. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен : он назвал эту эскалацию тревожной, также обратился к США и ЕС, чтобы те осудили агрессию, и к Путину, чтобы он понял, что единственный путь к улучшению отношений между Западом и Россией лежит через Украину.

: он назвал эту эскалацию тревожной, также обратился к США и ЕС, чтобы те осудили агрессию, и к Путину, чтобы он понял, что единственный путь к улучшению отношений между Западом и Россией лежит через Украину. Представительство Евросоюза в Украине: они проинформировали ЕС о действиях оккупантов и призвали международное сообщество немедленно отреагировать на них.

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Что известно о бое у Золотого: коротко

Он произошел утром 18 февраля. По информации штаба Объединенных сил, боевики атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Журналист Юрий Бутусов сообщил, что грохот от артиллерии прекрасно слышали жители Северодонецка, Лисичанска, Попасной и Золотого.

По последней информации, оккупанты применяли:

артиллерийские системы, в частности, ствольную артиллерию,

минометы различных системы: выпустили более 164 мин,

гранатометы различных систем,

крупнокалиберные пулеметы.

Кроме того, в районе Новотошковского оккупанты совершили 56 выстрелов по украинским позициям из вооружения танка. Также в районе боя штурмовые действия вели диверсионно-разведывательные группы оккупантов.

В результате боя один украинский боец ​​погиб. По информации из соцсетей, это 22-летний боец ​​72-й отдельной механизированной бригады Максим Хитайлов. Он был гранатометчиком. В то же время в бою пострадали еще три украинских военных и два получили контузии. Взамен боевики потеряли четырех человек и еще шесть получили тяжелые ранения.

В штабе утверждают, что сейчас ситуация полностью находится под их контролем.

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