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      Запеклий бій під Золотим: посольство США звернулось до Росії

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      Посольство США відреагувало на смертельний бій під Золотим / "Слово і діло"

      У посольстві США відреагували на запеклий бій під Золотим на Донбасі, який пройшов уранці 18 лютого. Тоді проросійські бойовики пішли у наступ, внаслідок чого українські військові зазнали втрат.

      Як наголосили в американському диппредставництві, вони є глибоко стурбованим повідомленнями про ескалацію конфлікту на Донбасі.

      Зверніть увагу! Зеленський про бій біля Золотого: Ця провокація не змінить курс України

      Крім того, дипломати наполегливо закликали Росію дотримуватись своїх зобов’язань за мінським та нормандськими угодами.

      Хто ще засудив агресію бойовиків під Золотим: 

      • МЗС Литви: за словами очільника відомства Лінаса Лінкявічюса, імплементація мінських угод є неможливою без припинення вогню. 
      • МЗС України: українське зовнішньополітичне відомство наголосило, що наступ бойовиків порушує домовленості, досягнуті у межах останнього нормандського саміту, також дипломати закликали міжнародне співтовариство засудити цю ескалацію. 
      • Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен: він назвав цю ескалацію тривожною, також звернувся до США та ЄС, аби ті засудили агресію, та до Путіна, аби він зрозумів, що єдиний шлях до поліпшення взаємин між Заходом і Росією лежить через Україну. 
      • Представництво Євросоюзу в Україні: вони проінформували ЄС про дії окупантів і закликали міжнародну спільноту негайно відреагувати на неї.

      До теми! Це не провокація, окупанти хотіли захопити спостережні пости, – Хомчак

      Що відомо про бій біля Золотого: коротко

      Він відбувся вранці 18 лютого. За інформацією штабу Об’єднаних сил, бойовики атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що гуркіт від артилерії прекрасно чули жителі Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної та Золотого.

      За останньої інформацією, окупанти застосовували:

      • артилерійські системи, зокрема, ствольну артилерію,
      • міномети різних системи: випустили понад 164 міни,
      • гранатомети різних систем,
      • великокаліберні кулемети.

      Крім того, в районі Новотошківського окупанти здійснили 56 пострілів по українських позиціях з озброєння танку. Також у районі бою штурмові дії вели диверсійно-розвідувальні групи окупантів.

      У результаті бою один український боєць загинув. За інформацією з соцмереж, це 22-річний боєць 72-ї окремої механізованої бригади Максим Хитайлов. Він був гранатометником. Водночас у бою постаждали ще три українських військових та два отримали контузії. Натомість бойовики втратили чотирьох осіб і ще шість зазнали важких поранень.

      У штабі переконують, що зараз ситуація повністю перебуває під їхнім контролем.

      Читайте більше! Бойовики атакували українські позиції біля Золотого: все, що відомо

      Що ще відомо про бій під золотим: 
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини США Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики Ситуація у Золотому
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