Партия с пустым счетом и черные кассы: интересное о расходах на парламентских выборах

Почти миллиард гривен потратили партии на избирательную кампанию. Больше всего – "Слуга народа", она и получила первенство. Им один депутатский мандат стоил 800 тысяч гривен. Расходы других партий не такие закономерные. Некоторые тратили много и остались ни с чем.

За что партии на выборах платили больше, что и почему скрывают в официальных отчетах – узнавали журналисты 24 канала.

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Это рейтинг партийных расходов на этих выборах.

"Слуга народа" – 114 миллионов 652 тысячи 872 гривны;

"Радикальная партия Олега Ляшко" – 111 миллионов 795 тысяч 535 гривен;

Партия "Голос" – 105 миллионов 669 тысяч 560 гривен;

"Европейская солидарность" – 99 миллионов 494 тысячи 126 гривен;

"Оппозиционный блок" – 90 миллионов 616 тысяч 918 гривен;

"Украинская стратегия Гройсмана" – 89 миллионов 248 тысяч 700 гривен;

ВО "Батькивщина" – 87 миллионов 214 тысяч 297 гривен;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 60 миллионов 309 тысяч 381 гривна;

Объединение "Самопомич" – 28 миллионов 708 тысяч 834 гривны;

"Сила и честь" – 26 миллионов 952 тысячи 832 гривны;

"Гражданская позиция" – 25 миллионов 678 тысяч 349 гривен;

ВО "Свобода" – 24 миллиона 83 тысячи 252 гривны;

"Аграрная партия" – 21 миллион 67 тысяч 456 гривен;

"Движение новых сил Михаила Саакашвили" – 6 миллионов 519 тысяч 635 гривен;

"Партия Шария" – 4 миллиона 210 тысяч 29 гривен;

ВО "Факел" – 2 миллиона 489 тысяч 495 гривен;

партия "Независимость" – 2 миллиона 320 тысяч гривен;

"Социальная справедливость" – 1 миллион 112 тысяч гривен;

"Сила права" – 603 тысячи 670 гривен;

партия "Патриот" – 209 тысяч 943 гривны;

"Партия зеленых Украины" – 37 тысяч 236 гривен;

"Сила людей" – 0 гривен.

В топе рейтинга – не гарантия победы

Те, кто в топе – не всегда в лидерах гонки. Больше всего выложила президентская партия "Слуга народа" – 115 миллионов гривен. Один голос им обошелся дешевле – 19 гривен. А вот "Радикальная партия" – вторая по затратам. Она много вложила в телерекламу на канале "Украина" олигарха Рината Ахметова. Но в Раду не прошла.

Структура расходов – 90% и более – это расходы на телевидение. Это прямая дорога в никуда. Гройсман тоже много денег потратил на телевидение и получил – сколько получил. Эта избирательная кампания показала, что без затрат выиграть нельзя, но расходы не гарантируют победу,

– отметил аналитик партийных финансов движения ЧЕСТНО Игорь Фещенко.

Партия с пустым счетом

Была и партия с пустым избирательным фондом – "Сила людей". Приватбанк блокировал регистрацию их счета. В итоге под давлением ЦИК его открыли – но в последний день агитации – и тут же закрыли.

"На президентских выборах "Сила людей" смогла собрать карточками и обычными пожертвованиями огромную сумму денег. И, очевидно, тогда в "Приватбанке" сказали: что это вы такое позволяете с "Силой людей" делать? Вот они на парламентские и зарубили", - рассказал эксперт по политике, член партии" Сила людей " Александр Солонтай.

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Больше всего партии тратили на телевизионную рекламу на центральных каналах. Это почти 75% всех расходов. На втором и третьем местах – наружная реклама и флаеры и газеты. А вот о соцсетях в отчетах – почти ни одной цифры.

Незадекларированные расходы на соцсети – это расходы со страниц, которые не являются официальными страницами той или иной партии или политика,

– подчеркнул Игорь Фещенко.

Черная касса: как бороться

Потраченные на выборах деньги парламентским партиям полностью возместит государство. Так придумали, чтобы вывести расходы из тени. Однако, по оценкам аналитиков движения ЧЕСТНО, черная касса может составлять едва ли не треть официальных расходов. Особенно – у больших партий. "Внеземные расходы на штабы, на агитаторов, на разные там аренды. Члены УИК, ОИК – все это черная касса", – пояснил Фещенко.

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Молчат политсилы и об именах своих доноров. Едва ли не единственное исключение – партия "Голос". В фейсбуке ее лидер Святослав Вакарчук показывал спонсоров. Но в промежуточных отчетах, которые партия подает в ЦИК накануне дня голосования, их тоже не указали. Таким образом хотят избежать бюрократических ограничений ЦИК, а некоторые политсилы – уплаты налогов.

Сделать кампанию более прозрачной можно. Для этого надо открыть расходы не только в период волеизъявления.

Вместо избирательного фонда просто партия открывает в том же банке избирательный счет с момента регистрации себя как партии. И оперирует этим счетом в момент подготовки к выборам, проведении выборов и после выборов,

– отметил Александр Солонтай.

На парламентскую кампанию в целом партии потратили почти миллиард гривен. Это на 700 миллионов меньше президентской. Потому что выборы внеочередные, и состоялись в сжатые сроки.



Размер государственного финансирования партий / инфографика 24 канала