Партія з порожнім рахунком та чорні каси: цікаве про витрати на парламентських виборах

Майже мільярд гривень витратили партії на виборчу кампанію. Найбільше – "Слуга народу", вона і отримали першість. Їм один депутатський мандат коштував 800 тисяч гривень. Витрати інших партій не такі закономірні. Дехто витрачав багато і лишився ні з чим.

За що партії на виборах платили найбільше, що і чому приховують в офіційних звітах – дізнавалися журналісти 24 каналу.

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Це рейтинг партійних витрат на цих виборах.

"Слуга народу" – 114 мільйонів 652 тисячі 872 гривні;

"Радикальна партія Олега Ляшка" – 111 мільйонів 795 тисяч 535 гривень;

Партія "Голос" – 105 мільйонів 669 тисяч 560 гривень;

"Європейська солідарність" – 99 мільйонів 494 тисячі 126 гривень;

"Опозиційний блок" – 90 мільйонів 616 тисяч 918 гривень;

"Українська стратегія Гройсмана" – 89 мільйонів 248 тисяч 700 гривень;

ВО "Батьківщина" – 87 мільйонів 214 тисяч 297 гривень;

"Опозиційна платформа – за життя" – 60 мільйонів 309 тисяч 381 гривня;

Об'єднання "Самопоміч" – 28 мільйонів 708 тисяч 834 гривні;

"Сила і честь" – 26 мільйонів 952 тисячі 832 гривні;

"Громадянська позиція" – 25 мільйонів 678 тисяч 349 гривень;

ВО "Свобода" – 24 мільйони 83 тисячі 252 гривні;

"Аграрна партія" – 21 мільйон 67 тисяч 456 гривень;

"Рух нових сил Михайла Саакашвілі" – 6 мільйонів 519 тисяч 635 гривень;

"Партія Шарія" – 4 мільйони 210 тисяч 29 гривень;

ВО "Факел" – 2 мільйони 489 тисяч 495 гривень;

партія "Незалежність" – 2 мільйони 320 тисяч гривень;

"Соціальна справедливість" – 1 мільйон 112 тисяч гривень;

"Сила права" – 603 тисячі 670 гривень;

партія "Патріот" – 209 тисяч 943 гривні;

"Партія зелених України" – 37 тисяч 236 гривень;

"Сила людей" – 0 гривень.

В топі рейтингу – не гарантія перемоги

Ті, хто в топі – не завжди в лідерах перегонів. Найбільше виклала президентська партія "Слуга народу" – 115 мільйонів гривень. Один голос їм обійшовся найдешевше – 19 гривень. А от "Радикальна партія" – друга за витратами. Вона багато вклала у телерекламу на каналі "Україна" олігарха Ріната Ахметова. Але до Ради не пройшла.

Структура видатків – 90% і більше – це витрати на телебачення. Це пряма дорога в нікуди. Гройсман теж багато грошей витратив на телебачення і отримав, скільки отримав. Ця виборча кампанія показала, що без витрат виграти не можна, але витрати не гарантують перемоги,

– наголосив аналітик партійних фінансів руху ЧЕСНО Ігор Фещенко.

Партія з порожнім рахунком

Була і партія з порожнім виборчим фондом – "Сила людей". Приватбанк блокував реєстрацію їхнього рахунку. Врешті під тиском ЦВК його відкрили – але в останній день агітації – і тут же закрили.

"На президентських виборах "Сила людей" змогла зібрати карточками і звичайними пожертвами величезну суму грошей. І, очевидно, тоді "Приватбанку" сказали: що це ви таке довзоляєте із "Силою людей" робити? От вони на парламенстькі і зарубали", – розповів експерт з політики, член партії "Сила людей" Олександр Солонтай.

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Найбільше партії витрачали на телевізійну рекламу на центральних каналах. Це майже 75% усіх видатків. На другому і третьому місцях – зовнішня реклама та флаєри й газети. А от про соцмережі у звітах – майже жодної цифри.

Незадекларовані витрати на соцмережі – це витрати зі сторінок, які не є офіційними сторінками тої чи іншої партії чи політика,

– підкреслив Ігор Фещенко.

Чорна каса: як боротися

Витрачені на виборах кошти парламентським партіям повністю відшкодує держава. Так придумали, аби вивести витрати з тіні. Однак, за оцінками аналітиків руху ЧЕСНО, чорна каса може складати ледь не третину офіційних витрат. Особливо – у великих партій. "Позазвітні витрати на штаби, на агітаторів, на різні там оренди. Члени ДВК, ОВК – все це чорна каса", – пояснив Фещенко.

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Мовчать політсили і про імена своїх донорів. Чи не єдиний виняток – партія "Голос". У фейсбуці її лідер Святослав Вакарчук показував спонсорів. Але в проміжних звітах, які партія подає до ЦВК напередодні дня голосування, їх теж не вказали. Таким чином хочуть уникнути бюрократичних обмежень ЦВК, а деякі політсили – сплати податків.

Зробити кампанію прозорішою можна. Для цього треба відкрити витрати не лише у період волевиявлення.

Замість виборчого фонду просто партія відкриває в тому ж банку виборчий рахунок з моменту реєстрації себе як партії. І оперує цим рахунком в момент підготовки до виборів, проведення виборів і після виборів,

– зазначив Олександр Солонтай.

На парламенстьку кампанію загалом партії витратили майже мільярд гривень. Це на 700 мільйонів менше за президентську. Бо вибори позачергові, і відбулися в стисліші терміни.



Розмір державного фінансування партій / інфографіка 24 каналу