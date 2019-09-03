Педагогам и ученым повысят зарплату: когда и на сколько

Кабинет министров Украины опубликовал постановление об увеличении размера зарплаты педагогическим, научно-педагогическим и научным работникам. Выплаты начнут увеличивать с 2020 года.

Соответствующее постановление опубликовали на сайте правительства. В документе указано, что зарплату педагогам и ученым будут увеличивать поэтапно до 2023 года.

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В общем до 2023 года размер оклада работников низкой квалификации должен составлять 4 прожиточных минимума, установленных на этот год. Сейчас прожиточный минимум в Украине – 1 тысяча 936 гривен, каким он будет в последующие годы, пока неизвестно.

Кроме того, размер оклада самого низкого по квалификации работника образовательной сферы должен быть на 25% ниже.

До 2023 года размер выплат будут повышать поэтапно:

с 1 января 2020 года наименьший оклад педагогов должен составлять 2,5 размера прожиточного минимума;

с 1 января 2021 года - 3 размера прожиточного минимума;

с 1 января 2022 года - 3,5 размера прожиточного минимума;

с 1 января 2023 года - 4 размера прожиточного минимума.

Отметим, что согласно закону о науке и научной деятельности, наименьший размер зарплаты ученым должен составлять 2 размера средней зарплаты.

Однако в правительстве утверждают, что финансовые возможности государства не позволяют установить одновременно и в течение одного финансового года такие выплаты.

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