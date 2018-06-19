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Певец из Колумбии приехал поболеть за свою сборную на ЧМ-2018: в Москве его ограбили

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Колумбийского певца Maluma ограбили в Москве
Колумбийского певца Maluma ограбили в Москве / Фото из открытых источников

Популярный колумбийский певец Maluma приехал в Россию болеть за свою сборную на Чемпионате мира по футболу 2018.

В Москве его ограбили на почти 50 миллионов рублей.

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Как пишет "Интерфакс", из гостиничного номера знаменитости украли драгоценностей на 50 миллионов рублей.

15 июня в правоохранительные органы Москвы поступило заявление от колумбийского певца Хуана Луиса Лондоньо (настоящее имя исполнителя, – 24), который приехал на чемпионат, о пропаже из его гостиничного номера в отеле Four Seasons ценных вещей на сумму в 50 миллионов 48 тысяч рублей,
– сообщил собеседник агентства в правоохранительных органах Москвы.

По словам источника, у Maluma украли сумку Louis Vuitton, кейс с коллекцией часов, ювелирные изделия и аксессуары.

Сам певец тем временем в соцсетях публикует фото из России.

19 июня он прибыл в Саранск, чтобы поболеть за сборную Колумбии, которая сыграла свой первый матч на ЧМ-2018 в России.

 

De camino a SARANSK. Hoy acompañamos finalmente a nuestra selección COLOMBIA !! ️

Допис, поширений MALUMA (@maluma)

В этом поединке Колумбия в меньшинстве уступила сборной Японии со счетом 4:1.

Теги: Новости России Москва Чемпионат мира по футболу - 2018 Ограбления Колумбия
Источник: 24 Канал
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