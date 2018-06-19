Співак з Колумбії приїхав вболівати за свою збірну на ЧС-2018: у Москві його пограбували

Популярний колумбійський співак Maluma приїхав у Росію вболівати за свою збірну на Чемпіонаті світу з футболу 2018.

У Москві його пограбували на майже 50 мільйонів рублів.

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Як пише "Интерфакс", із готельного номера знаменитості вкрали коштовностей на чималу суму.

15 червня у правоохоронні органи Москви надійшла заява від колумбійського співака Хуана Луїса Лондоньо (справжнє ім'я виконавця, – ред.), який приїхав на чемпіонат, про зникнення з його готельного номера в готелі Four Seasons цінних речей на суму 50 мільйонів 48 тисяч рублів,

– повідомив співрозмовник агентства у правоохоронних органах Москви.

За словами джерела, у Maluma вкрали сумку Louis Vuitton, кейс з колекцією годинників, ювелірні вироби та аксесуари.

Сам співак тим часом у соцмережах публікує фото з Росії.

19 червня він прибув у Саранськ, щоб повболівати за збірну Колумбії, яка зіграла свій перший матч на ЧС-2018 у Росії.

У цьому поєдинку Колумбія у меншості поступилась збірній Японії з рахунком 4:1.