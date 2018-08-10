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PlayStation установила впечатляющий рекорд, Sony готовит приятный сюрприз для фанатов

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Sony готовит приятный сюрприз для фанатов
Sony готовит приятный сюрприз для фанатов / Фото из свободных источников

Руководство компании Sony сообщило, что за всю историю корпорации ей удалось продать более 500 миллионов приставок PlayStation. К этому событию разработчики выпустят новую приставку, которая точно понравится фанатам консоли.

Об этом говорится в официальном блоге компании.

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Сколько бы ни противились сторонники PC-гейминга возрастающей экспансии приставок, цифры четко дают понять: даже самый мощный компьютер не заменит консоль. Впрочем, создатели популярного устройства знают, как заманить в свои сети пользователей, которые ранее обходили стороной их детище.

Презентация 500 Million Limited Edition PS4 Pro – смотрите видео

 

Внушительная цифра 525,3 миллиона заслуживает достойного празднования и вполне себе сойдет как повод снова постараться поразить убежденных сторонников PC. Именно так, возможно, и подумали сотрудники Sony, когда решили выпустить особое издание PS4 Pro. Владельцы приставки вряд ли бросятся менять своего боевого товарища ради красивой обертки, зато тех, кто только подумывал о покупке, лимитированная версия наверняка подтолкнет к решительным действиям.

500 Million Limited Edition PS4 Pro
500 Million Limited Edition PS4 Pro выглядит стильно

Кроме обновленного дизайна из прозрачного пластика, ограниченная серия PS4 Pro может похвастаться и достойной комплектацией. Беспроводной контроллер DualShock 4, камера PlayStation, гарнитура, подставка и, что самое главное, жесткий диск объемом 2 ТБ.

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В продажу поступит всего 50 000 наборов, так что за ними, вероятно, придется поохотиться. В США за консоль просят 500 долларов (около 13235 гривен), доля приставки в Украине пока неизвестна, но слова "по всему миру" с официального блога Sony внушают некоторую надежду.

Распаковки 500 Million Limited Edition PS4 Pro – смотрите видео

 

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Теги: Техно Гаджеты Игры Sony Цены PlayStation
Источник: 24 Канал
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