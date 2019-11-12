Почему украинцы не будут получать платежки с льготами: объясняет Минсоцполитики

С ноября 2019 года украинцы будут получать квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа, без учета льгот и субсидий.

Это связано с новым механизмом начисления льгот, который вступил в действие с 1 октября 2019 года, – заявили в Минсоцполитики.

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Отныне льготы будут предоставляться в денежной форме органами социальной защиты.

Как можно будет получить льготы?

В безналичной форме – на счет "Сбербанка";

Наличными – в банке или на почте, если льготники подали соответствующее заявление в орган соцзащиты.

В случае получения наличных, льготник должен оплатить потребленные услуги полностью. Другие льготники платят по-прежнему часть платежа, а сумму льготы за них перечислит поставщик услуг "Ощадбанк",

– пояснили в ведомстве.

Важно! В министерстве предупредили, что из-за неточности в данных по техническим причинам могут быть случаи, когда лицу не начислят льготы за октябрь 2019 года.

В таком случае в минсоцполитики рекомендуют обратиться в орган соцзащиты по месту жительства, чтобы сумму льготы за октябрь учли в ноябре.