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      Почему украинцы не будут получать платежки с льготами: объясняет Минсоцполитики

      22 Читати новину українською
      Украинцы будут получать платежки без учета субсидий
      Украинцы будут получать платежки без учета субсидий / 24tv.ua

      С ноября 2019 года украинцы будут получать квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа, без учета льгот и субсидий.

      Это связано с новым механизмом начисления льгот, который вступил в действие с 1 октября 2019 года, – заявили в Минсоцполитики.

      Читайте также: Количество тех, кто получает субсидии в Украине, может существенно уменьшиться: детали

      Отныне льготы будут предоставляться в денежной форме органами социальной защиты.

      Как можно будет получить льготы?

      • В безналичной форме – на счет "Сбербанка";
      • Наличными – в банке или на почте, если льготники подали соответствующее заявление в орган соцзащиты.

      В случае получения наличных, льготник должен оплатить потребленные услуги полностью. Другие льготники платят по-прежнему часть платежа, а сумму льготы за них перечислит поставщик услуг "Ощадбанк",
      – пояснили в ведомстве.

      Важно! В министерстве предупредили, что из-за неточности в данных по техническим причинам могут быть случаи, когда лицу не начислят льготы за октябрь 2019 года.
      В таком случае в минсоцполитики рекомендуют обратиться в орган соцзащиты по месту жительства, чтобы сумму льготы за октябрь учли в ноябре.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Министерство социальной политики Субсидии Ощадбанк ЖКХ
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