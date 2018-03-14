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Почему Украине не выгодны RAB-тарифы и как их не допустить

Крупным планом 18:29, сегодня 242 Читати новину українською

RAB-тарифы – это методика расчета тарифа на электричество. Сейчас тарифы считают по принципу "издержки+прибыль". В новое же тарифообразование планируют закладывать средства на модернизацию сетей. Однако повышать тарифы на электроэнергию в Украине пока не будут, мошенническую схему олигархов останавливают эксперты, активисты и народные депутаты.

Очередная схема изрядно возмущает украинцев, ведь большинство не в состоянии отдавать средства из собственного кошелька, которых едва хватает на жизнь. После того как нардепы обнародовали детали дерзкого плана – фейсбук вспыхнул гневом: "Тарифы для рабов. Что не понятно?". Общественный резонанс все же разбил планы олигархов. С 1 апреля RAB-тарифы не заработают, ведь НКРЭКП не опубликовала документы с подтверждением.

Я очень надеюсь, что не будут введены RAB-тарифы. Страдать будут все, а в выигрыше останется маленькая часть конкретных олигархов. Это все сделано для того, чтобы обеспечить сверхприбыли на пустом месте,
– отметила народный депутат Украины Виктория Войцицкая.

Однако угроза грабежа украинцев полностью не исчезла. Волчьи аппетиты олигархов успели разгореться. Из-за рабского тарифа электроэнергия может подорожать на 15% или на 37%, поэтому вырастут и цены в магазинах.

За все заплатит население, просто оплачивая более высокую цену за кефир, молоко, хлеб и так далее. Чтобы деньги не забрали назад, их надо быстро отмыть и спрятать где-то в каких-то офшорах. Это довольно распространенная практика,
– отметил эксперт по энергетике Андрей Герус.

RAB-тарифы могут стоить украинцам 30 миллиардов гривен ежегодно. Столько и отберут олигархи якобы для модернизации облэнерго.

Читайте также: RAB-регулирование в текущих условиях ухудшит ведения бизнеса и повысит тарифы на электроэнергию, – аналитики

Как работает RAB-тариф на примере "Винницаоблэнерго"? В 2012 году российский олигарх Григоришин за бесценок приватизировал облэнерго – за 384 миллионов гривен, не вкладывая средств в модернизацию. В 2017 году имущество оценили уже в 8,1 миллиарда гривен, а это в 21 раз больше, чем заплатил бизнесмен. По формуле RAB должны оплатить олигарху 12,5% от этой завышенной стоимости. Так Григоришин получит из наших карманов миллиард гривен.

Эксперты объяснили угрозы грабительской схемы. Если олигархи скупили облэнерго за бесценок, а сделали переоценку на миллиарды, то теперь с безумных сумм посчитают проценты. Все деньги на самом деле не будут вкладывать в модернизацию облэнерго.

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За счет RAB-тарифов обогатятся владельцы облэнерго: олигархи Ахметов, Коломойский, братья Суркисы, Григоришин, бизнесмен из окружения Путина – Александр Бабаков. Протянуть одиозное решение пытается НКРЭКП, которую возглавляет ставленник президента Дмитрий Вовк.

Активы облэнерго все же нужно обновлять, соглашаются эксперты. Однако отмечают – RAB-тариф должен быть другим, и не грабить украинцев в угоду олигархам. Сегодня же благодаря резонансу RAB-тариф притормозил. Обществу нужно дожать и полностью остановить рабские тарифы.

Больше о о том, что такое RAB-тарифы – смотрите в программе.

Теги: Новости Украины Деньги Электроэнергия Тарифы Энергетика
Источник: 24 Канал
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