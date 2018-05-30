Почему вся итальянская система власти оказалась в запущенном положении

В Италии президент ходит под импичментом, парламенту грозят перевыборы, а правительства нормального вообще нет. Если вам кажется, что у нас бардак во власти, то вы, конечно, правы. Но в Италии – еще хуже. К тому же, политические неприятности начали отражаться и на экономике.

Об этом в своем блоге "Безумный мир" рассказывает Иван Яковина.

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Весь день 29 мая котировки на мировых биржах падали. Инвесторы испугались, что хаос в Италии может повлиять на возможность этой страны выплачивать свои долги, начали их продавать, а долгов там на 2,5 триллиона евро. Вслед за итальянским ценными бумагами стали дешеветь акции и облигации из других европейских стран.

Самовыживание еврозоны может оказаться под вопросом, если "посыпется" Италия – третья по величине экономика ЕС. Она запросто может потянуть с собой на дно и другие слабые страны еврозоны. Например, упомянутые уже Грецию, Испанию, а также Португалию и Ирландию.

Подавляющее большинство итальянцев сейчас думает, что Берлин и Брюссель затеяли экономическую войну против их страны и хотят поставить ее на колени. Соответственно, на выборах в сентябре местные националисты и популисты получат даже больше голосов, чем сейчас.

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Банки во всем мире могут, конечно, перестать давать Италии в долг. Но, они там как-то справятся. Однако, для мировой финансовой системы это будет ударом огромной силы. Эта система сейчас полностью держится на институте долга. Все всем должны, долгами торгуют, ими расплачиваются, их покупают и продают.



Президент Италии

Если кто-то один (Италия) скажет, что не признает эти долги и отказывается их выплачивать, ее примеру могут последовать и другие. В результате банки упадут, доверие на рынках обвалится, финансовые операции заглохнут и остановится торговля.

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