17:26
5 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: РПЦ изобрела вакцину против коронавируса. Якутия убежит от Путина
      Вєсті Кремля
      22:01, 4 февраля
      Вести.UA: бомбардировка азовским коронавирусом. Неприкосновенность ОПЗЖопцев
      Вєсті.UA
      22:31, 4 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС 2020 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Под Киевом сожгли авто депутата Слюсаренко: что известно – фото, видео

      103 Читати новину українською
      Депутату Ирпенского горсовета Слюсаренко сожгли автомобиль в Коцюбинском под Киевом / Фейсбук-страница Богдана Слюсаренко

      В поселке Коцюбинское Киевской области сгорел дотла автомобиль депутата Ирпенского горсовета Богдана Слюсаренко. По предварительному заключению полиции, это был поджог. Инцидент произошел утром 5 февраля.

      Что известно о сожжении машины Слюсаренко

      Соответствующие фото и видео Слюсаренко опубликовал в фейсбуке. По словам политика, о том, что горит его авто, ему по телефону рассказала соседка. Он добавил, что после огонь перекинулся на другой автомобиль, припаркованный рядом. В итоге оба авто выгорели дотла.

      ​Обратите внимание! В Херсоне сожгли офис партии Шария: фото

      Слюсаренко также сообщил, что правоохранители предварительно подозревают умышленный поджог.

      В полиции пока инцидент не комментируют. Зато в ГСЧС сообщили, что пожар произошел примерно в 5:45 утра 5 февраля в Коцюбинском по улице Пономарева.

      Пожарным удалось ликвидировать возгорание за 45 минут. Горели легковушки Subaru Forester и стоявший рядом Opel Tigra. В ведомстве добавили, что причины возгорания и ущерб от пожара устанавливают специалисты.

      В Коцюбинском на Киевщине сожгли машину местного депутата Слюсаренко: фото с места происшествия

      Что могло стать причиной поджога

      На фейсбук-странице у Слюсаренко пишут, что он уже давно волнуется о жизни Коцюбинского. В частности, депутат присоединился к ремонтам в учебных заведениях и строительству инфраструктурных объектов. Поэтому мог задеть чьи-то бизнес-интересы. Также Слюсаренко активно защищает Беличанский лес, и собственно те люди, которые хотят его незаконно застроить, могли поджечь авто депутата.

      Кроме того, местные активисты, эксперты и политики отмечают, что Коцюбинское в последнее время "раздирали между Киевом и Ирпенем" и в то же время людей специально настраивают друг против друга. А Слюсаренко якобы выступает против присоединения Коцюбинского к Киеву и против предыдущей главы поселка Ольги Матюшиной, к которой возникло много вопросов.

      Как горел автомобиль депутата Слюсаренко: смотрите видео

      К теме! В Одессе сожгли две машины одной семьи: видео

      С конца ноября по 30 января в Украине произошли по меньшей мере 6 резонансных поджогов машин. В частности, сожгли авто:

      Сколько людей заболело вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта
      сегодня
      92992
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Авто Пожар Новости Киева
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:00 Обращение к политическим элитам Украины. Кто и что толкает страну в пропасть?
      Мирослав Маринович 79
      сегодня , 16:45 Я бы воспринимал заробитчан как стимул роста экономики, – эксперт USAID
      Євгенія Мазур 41
      2 февраля , 19:52 Куда пойти в феврале: самые интересные события Киева
      124
      1 февраля , 12:22 Как назвать ребенка в феврале: имена для мальчиков и девочек
      Марія Бондар 681
      сегодня , 16:30 Deutsche Bahn и Укрзализныця подписали меморандум: как работает немецкая компания
      Ірина Кошанська 950
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук