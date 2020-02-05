Под Киевом сожгли авто депутата Слюсаренко: что известно – фото, видео

В поселке Коцюбинское Киевской области сгорел дотла автомобиль депутата Ирпенского горсовета Богдана Слюсаренко. По предварительному заключению полиции, это был поджог. Инцидент произошел утром 5 февраля.

Что известно о сожжении машины Слюсаренко

Соответствующие фото и видео Слюсаренко опубликовал в фейсбуке. По словам политика, о том, что горит его авто, ему по телефону рассказала соседка. Он добавил, что после огонь перекинулся на другой автомобиль, припаркованный рядом. В итоге оба авто выгорели дотла.

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Слюсаренко также сообщил, что правоохранители предварительно подозревают умышленный поджог.

В полиции пока инцидент не комментируют. Зато в ГСЧС сообщили, что пожар произошел примерно в 5:45 утра 5 февраля в Коцюбинском по улице Пономарева.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание за 45 минут. Горели легковушки Subaru Forester и стоявший рядом Opel Tigra. В ведомстве добавили, что причины возгорания и ущерб от пожара устанавливают специалисты.

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Что могло стать причиной поджога

На фейсбук-странице у Слюсаренко пишут, что он уже давно волнуется о жизни Коцюбинского. В частности, депутат присоединился к ремонтам в учебных заведениях и строительству инфраструктурных объектов. Поэтому мог задеть чьи-то бизнес-интересы. Также Слюсаренко активно защищает Беличанский лес, и собственно те люди, которые хотят его незаконно застроить, могли поджечь авто депутата.

Кроме того, местные активисты, эксперты и политики отмечают, что Коцюбинское в последнее время "раздирали между Киевом и Ирпенем" и в то же время людей специально настраивают друг против друга. А Слюсаренко якобы выступает против присоединения Коцюбинского к Киеву и против предыдущей главы поселка Ольги Матюшиной, к которой возникло много вопросов.

Как горел автомобиль депутата Слюсаренко: смотрите видео

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