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Подорожание бензина усилит инфляцию, – эксперт

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Подорожание бензина добавит инфляции 7%
Подорожание бензина добавит инфляции 7% / 24 Канал

На сегодня цена на нефть "пробила" психологическую отметку в 70 долларов за баррель. Динамика цен на топливо в Украине на 90% обуславливается изменениями стоимости сырой нефти на американской сырьевой бирже WTI.

В частности, рост стоимости нефти марки Brent в первом полугодии 2017 года на 35% повлияло на повышение стоимости топлива в Украине на 23% по результатам сентября-2017-февраля-2018. Об этом в комментарии сайту "24" рассказал эксперт European Analytical Centre Вадим Бардась.

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Точно не известно насколько в количественном выражении уменьшатся объемы добычи нефти странами ОПЕК и Ираном в частности, однако можно ожидать дальнейший рост стоимости нефти до отметок 100-110 долл. за один баррель, считает специалист.

Это зато добавит к текущей цене на топливо еще 20-25%, включая также возможный эффект от роста стоимости американской валюты в Украине из-за подорожания импортных энергоносителей,
– пояснил Бардась возможные изменения в ценах на бензин, несмотря на политическую ситуацию между США и Ираном.

Эксперт также отметил – рост цены на топливо в Украине сформирует инфляционно-девальвационную волну, сила которой будет зависеть от удельного веса транспортно-логистической составляющей в цене товаров и услуг, и уровня энергоемкости национальной экономики.

Если оценить в среднем по различных сферах бизнеса, то расходы на горючее колеблются от 4-7%. Поэтому, ожидается, что производители повысят цены на 2-3% во втором полугодии из-за роста себестоимости сырья и материалов. Также увеличится надбавка торговых предприятий, что в общем итоге может добавить к инфляции дополнительно 7-10% годовых,
– уточнил Бардась.

По мнению специалиста, рост общего уровня цен в экономике Украины приведет к снижению покупательной способности гривны, которая по результатам 2014-2017 годов уже и так приближается к нулю (около 3 копеек от уровня 1996 года). В первую очередь это ударит по малообеспеченных семьях, пенсионерах и других незащищенных слоях населения, доходы которых являются фиксированными. Также ожидается снижение темпов роста ВВП (из-за повышения затратности национальной экономики) и объемов продажи бензина через АЗС. Кроме того, на рынке топлива может произойти рост предложения некачественного бензина.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из ядерной сделки с Ираном и пообещал ввести наивысший уровень санкций против Ирана. Позже стало известно, что США готовят новый пакет санкций против Ирана. Из-за чего цена на горючее в Украине может вырасти на 20%.

Ядерная сделка с Ираном является одним из ключевых достижений Администрации Барака Обамы в международной политике. Совместный всеобъемлющий план действий было подписано в июле 2015-го года. Подписание состоялось в Вене между Ираном и группой в составе США, Великобритании, России, Франции, Китая и Германии. Сделка предоставила международному сообществу в обмен на снятие санкций с Ирана, возможность проводить мониторинг ядерных объектов. Иран сохранил свою мирную ядерную программу, часть обогащенного урана из страны должна была быть вывезена.

Теги: Новости Украины Горючее Санкции Иран нефть
Источник: 24 Канал
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