Поезда в Москву принесли Украине 3 миллиарда гривен

Железнодорожное сообщение между Украиной и Российской Федерацией в 2018 году принесло в бюджет Украины около 3 миллиардов гривен.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отметил, что о прекращении железнодорожного сообщения речь не идет, пишет УНИАН.

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Вопрос чувствительный. Надо понимать, что когда мы что-то перекрываем, то находим альтернативные варианты, как эти поезда могут ехать, и что эти деньги будут поступать в экономику другой страны,

– сказал Криклий.

Кроме того, Украина не может прекратить также и транзит российских поездов по территории Украины, ведь это предусмотрено обязательствами, которые взяла на себя страна в рамках Всемирной торговой организации.

Что такое ВТО?Всемирная торговая организация – регулирует торгово-политические отношения стран-членов. По состоянию на 29 июля 2016 года в ВТО входит 164 члена, из которых 160 – это государства, а 4 – таможенные территории. Украина приобрела полноправное членство в ВТО в мае 2008 года.

В целом "Укрзализныця" уменьшила периодичность курсирования поездов, следующих из украинских городов в Москву. Такие изменения обусловлены резким сокращением пассажиропотока. Известно, что в 2018 году "Укрзализныця" перевезла в Россию 772,9 тысячи пассажиров, что почти на 20% меньше, чем в 2017 году.

Кстати, авиасообщение между Украиной и Россией также было прекращено 25 октября 2015 года. Кабмин ввел санкции против российских авиакомпаний, летавших в оккупированный Крым. В ответ на это РФ закрыла свое небо для украинских авиакомпаний.