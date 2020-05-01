Погладил – купи еду: в Мексике бездомный кот провожал людей к полке с кормом
Кот по имени Кролик стал известным в мексиканском городе Пьедрас-Неграс за несколько дней. Он тронул людей, когда вел их к полке с кошачьим кормом в магазине.
Кота назвали Кроликом, потому что у него нет хвоста, сообщило издание Еuropa Рress.
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Однако жители поражены сообразительностью животного. Кот запомнил, где в супермаркете лежит кошачий корм. В момент, когда к нему подходил мужчина, чтобы погладить, животное сразу бежало в магазин. Останавливалось у полки с кормом.
Кот несколько дней водил к полке 33-летнюю учительницу Таню Лизбет Сантос Кой Товар. Женщина покупала корм, а потом вообще решила забрать Кролика к себе домой. Животное теперь имеет настоящий дом.
Кот "просит" людей купить ему корм: видео
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