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      Пограничник выстрелил в спину своему старшему коллеге на Львовщине

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      На Львовщине пограничник убил своего коллегу на посту
      На Львовщине пограничник убил своего коллегу на посту / Фото из открытых источников

      На Львовщине в одном из подразделений Мостиского отряда Государственной пограничной службы военнослужащий получил огнестрельное ранение. Предварительно, в него выстрелил другой пограничник, который в то время находился в наряде.

      Как сообщили в Государственной пограничной службе, на место инцидента немедленно вызвали карету "скорой". Однако во время транспортировки в госпиталь пограничник умер. Его коллегу, из оружия которого раздался выстрел, задержали правоохранители.

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      По словам представителя Западного управления Госпогранслужбы Владимира Шеремета, военнослужащие находились в наряде и осуществляли патрулирование участка украино-польской границы. Был ли между пограничниками какой-то конфликт, или выстрел произошел по неосторожности – пока неизвестно.

      Кроме того, он уточнил, что погибший служил по контракту. Сам инцидент произошел в Турковском районе – депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич убеждает, что в селе Сянки. Также известно, что стрелял 21-летний срочник, а попал он в спину 25-летнего старшины. В итоге пуля прошла через грудную клетку на вылет.

      В Военной прокуратуре Западного региона, со своей стороны, отметили, что событие произошло около часу дня 18 марта. В ведомстве добавили, что после выстрела солдат срочной службы нанес потерпевшему еще несколько ударов в различные части тела.

      По факту инцидента Государственная пограничная служба создала ситуативную группу для проведения расследования и сообщила в правоохранительные органы. Сейчас детально устанавливаются все обстоятельства, которые могли привести к этому событию. По их результатам будет решен вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения

      Уже открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Досудебное расследование ведет Территориальное управлением ГБР в Львове, а процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Львовского гарнизона. На самом месте трагедии работала следственно-оперативная группа.

      Похожий случай недавно произошел в Ясиноватском районе на Донбассе среди воинов Объединенных сил. По информации СМИ, в блиндаже между двумя бойцами возник конфликт, и после ссоры один из них взорвал ручную гранату. В результате двое бойцов погибли и еще один, который находился рядом, получил ранение. Погибшие были родом из Кировоградской области – это 22-летний Виталий Люшняк и 25-летний Эдуард Бершадский.

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      Теги: Жертвы Новости Украины Расследования Новости Львова Госпогранслужба Криминальные новости
      Источник: 24 канал
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