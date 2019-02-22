Покарання за підкуп виборців можуть посилити: кінець "гречки"?

Якщо Верховної Ради України проголосує за новий законопроект, то максимальний термін позбавлення волі буде збільшено до шести років.

ЗМІ повідомляють, що за 2018 рік було вироблено 63,398 тисяч тонн гречки – ядриця і січки. І доповнюють: "У порівнянні з 2017 роком виробництво гречки зросло на 16,3 відсотки". Це може означати, що ціна на гречку не зросте. Але ми знаємо, що у рік виборів гречка – це не тільки звичайний товар, а й засіб підкупу виборців.

На жаль, нема даних про те, що минулого року кількість гречки зросла саме для цього, але все може бути. А ще може бути посилене покарання за підкуп виборців.

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Яке покарання є зараз?

У Кримінальному кодексі України є стаття 160 – "Підкуп виборця, учасника референдуму". У частині 1 цієї статті зазначено, що за підкуп передбачено "покарання у вигляді штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк".

А штраф за порушення ведення агітації громадян становить від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це щоб ви не думали, що я помилилася, написавши про посилення покарання. Бо є що посилювати. Вдвічі. Принаймні на папері.

Як пропонують посилити покарання?

Якщо пропозиція Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності буде прийнята, то максимальний термін позбавлення волі буде збільшено до шести років. Плюс "Законопроект вперше пропонує ввести позбавлення волі за незаконне використання, вкидання виборчих бюлетенів, порушення таємниці голосування членом виборчої комісії, кандидатом, спостерігачем та отримання виборцем неправомірної вигоди, пов'язаної з реалізацією активного або пасивного виборчого права.

Також проект закону передбачає підвищення штрафу за порушення ведення агітації до 100-200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", – повідомляють мої колеги з новинних агентств. А ще порадувала приписка: "Саджатимуть і за роздавання їжі, продуктів".

Чи працює покарання за підкуп, яке є зараз?

Я особисто своїми очима не чула, щоб хтось перешіптувався на кшталт "я гречку брати не буду, за таке кандидата посадять і мені штраф випишуть". Але Департамент комунікації Нацполіції України повідомляє, що "з початку агітації до поліції надійшло більше тисячі повідомлень про порушення. Загалом зафіксували 1222 звернення. Провадження відкрили щодо 52-х справ.

Більша частина проваджень стосується порушення виборчого законодавства, інша частина – проведення виборчої кампанії, яке суперечить закону. За фактами порушення склали три сотні адмінпротоколів, ще стільки ж знаходяться на перевірці. Отже, все ж таки покарання працює. Просто не всі в курсі.



Сьогодні виборцям не так легко продати свій голос "за гречку"

А варто було б. Наприклад, кілька днів тому до поліції звернулося двоє черкащан. Вони заявили про те, що їм запропонували за грошову винагороду знайти людей, які будуть готові підтримати конкретного кандидата. Чи винагорода була замала, чи ми стаємо свідомими – але такі новини тішать.

Як діють мітинги за фейкових кандидатів?

Тішить і те, як працюють пранкери. Чи не пранкери. Ті, хто організував проплачені мітинги за вигаданих кандидатів. В Одесі кілька сотень людей за тисячу гривень "на рило" зібралися агітувати за якогось Сергія Філатова. Коли зібралися, отримали по смс з текстом про те, що майбутній президент провалився в люк біля Дюка і помер. Тому грошей не буде.

У Харкові близько сотні тих, кому гроші не пахнуть, а історія непотрібна, зібралися теж за тисячу гривень мітингувати за... покійного серійного вбивцю Анатолія Онопрієнка. І мітингували, цей у люк не впав. "Онопрієнко – майбутнє України!", – скандували вони, поки вся країна робила фейспалм.

То чому ж це мене радує? Тому, що ще десяток подібних заходів, і любителі дармових грошей махнуть руками і сидітимуть вдома, чи де там вони сидять. Розхочеться їм безоплатно мерзнути. І нам, свідомим громадянам, це на руку.

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